Anabel Pantoja y Lydia Lozano llevaban años sin verse después de que la colaboradora de '¡De viernes!' traicionase a la sobrina de Isabel Pantoja

Anabel Pantoja lleva más de un año sin aparecer en un plató de televisión, hasta ahora. La sobrina de Isabel Pantoja, se sienta en '¡De viernes!' a tan solo 24 horas de debutar como una de las concursantes de 'Bailando con las Estrellas'. Pero antes de tomar asiento, la influencer se ha reencontrado con alguien a quien llevaba mucho tiempo sin ver, con Lydia Lozano.

Tras su espectacular entrada a Telecinco en la que ha protagonizado un emotivo reencuentro con Terelu Campos, Anabel Pantoja ha recibido un mensaje en vídeo de Lydia Lozano en el que la colaboradora no ha podido aguantar las lágrimas al hablar de la que fue su amiga.

Lydia cuenta que, pese a que ambas eran muy amigas, acabaron por distanciarse por un fallo que cometió la periodista: ''Nos hicimos no íntimas, era un flechazo. Nos hemos reído tanto, por eso estoy dudando de qué bronca, es que no tengo capacidad de acordarme de una bronca con Anabel. Y siento decir que me dejé llevar por una cosa que salió de esta casa, pero que se paró, pues yo seguí con la historia y conté todos los malos rollos que había tenido con David y creo que es lo peor, creo que nunca me debí meter ahí. Desde aquí te pido perdón''.

Tras escuchar sus palabras, Anabel se ha pronunciado: ''Desde que yo me fui no he vuelto a hablar con ella, o sea, hemos intercambiado mensajes y demás porque me han felicitado en momentos de mi vida y yo se lo agradezco porque ante todo yo la educación y demás, pero bueno''.

''La considero algo importante en mi vida, la verdad, porque sí que lleva razón cuando hemos tenido una amistad. La vida al final son aprendizajes y yo no soy quien para juzgar a nadie, pero cuando una sabe que se equivoca... Yo si me hubiera equivocado, estaría igual que ella, porque las dos somos muy lloronas, pero bueno, yo no soy quien para juzgarla y si ella lo siente así...'', añade la sobrina de Isabel Pantoja.

Minutos después, Anabel y Lydia se han reencontrado por primera vez desde hace mucho tiempo y la colaboradora de '¡De viernes!' ha roto a llorar mientras Anabel le pedía que no lo hiciese: ''Yo me alegro sobre todo de verte aquí, te lo mereces estar aquí en tu casa, la que ha sido tu casa. Ya lo que tengamos que hablar lo vamos a hablar en privado, yo aquí no, que he venido aquí a a contar cosas bonitas y no quiero ni que llore Lydia ni nadie'', le dice la influencer a la que fuera su amiga.

''Yo no soy quien para juzgar nada. Tú estás trabajando lo que pasa que mi embarazo no vuelve, y eso ya sucedió ahí. Entonces no pasa nada porque yo cometo errores, pero me refiero que tú eres periodista y tú tienes que dar información, eso no se me va a olvidar en la vida, pero yo te quería mucho y tú sabes que yo, cuando estábamos ahí en ese plató, cuando tú llorabas quién iba detrás, era yo'', le reprocha Anabel a Lydia, que le da la razón.

El regreso de Anabel Pantoja a Mediaset

Anabel Pantoja ha vuelto a Mediaset y lo ha hecho por todo lo alto: con un baile haciendo honor a su próxima participación en 'Bailando con las estrellas'. Además, la sobrina de Isabel Pantoja ha protagonizado un emotivo reencuentro con Terelu Campos en '¡De viernes!'.