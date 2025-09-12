La colaboradora apareció en ‘¡De viernes!’ subida a un coche y sorprendió al público marcándose un divertido baile junto a dos bailarines

Anabel Pantoja y Lydia Lozano protagonizan un tenso reencuentro tras años sin verse: ''Yo no soy nadie para juzgar''

Después de más de un año alejada de la televisión, Anabel Pantoja volvió este viernes a Mediaset y lo hizo de la forma más espectacular posible. La influencer apareció en el programa ‘¡De viernes!’ subida a un coche y sorprendió al público marcándose un divertido baile junto a dos bailarines que la acompañaron hasta la entrada del plató.

Visiblemente emocionada, Anabel fue recibida por Santi Acosta, quien le dio la bienvenida con entusiasmo: “Estamos encantados de que vuelvas a Mediaset, y además lo haces en una faceta nueva, la de bailarina”.

La sobrina de Isabel Pantoja reconoció estar “muy nerviosa” ante su inminente participación en ‘Bailando con las estrellas’: “Mira que me gusta cantar, bailar o hacer otras cosas, pero hacerlo de manera profesional como lo estamos preparando… eso no me lo imaginaba. Mañana estrenamos y estoy muy nerviosa”.

El reencuentro con Terelu

El programa también quiso regalarle un momento especial con el reencuentro de una de sus grandes amigas televisivas: Terelu Campos. La presentadora apareció a las puertas del plató para fundirse en un emotivo abrazo con Anabel:

“Me hace muy feliz que vuelvas a casa y que te enfrentes a este reto tan duro como es bailar. Tú llevas el arte en la sangre y lo vas a demostrar”.

Anabel, entre risas y emoción, confesó que se siente impaciente ante la exigencia del concurso, pero también con ganas de disfrutar: “Tú sabes que yo no tengo vergüenza, pero aquí impone todo esto. Aun así, me voy a divertir”.

El tenso reencuentro con Lydia Lozano

Pero no fue el único reencuentro inesperado para Anabel. Tras verse las caras con Terelu, la sobrina de Isabel Pantoja era sorprendida por Lydia Lozano, que no podía contener las lágrimas al pedirla perdón.