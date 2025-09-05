El lunes, a las 13:30 horas, arranca la nueva temporada de 'Vamos a ver'

Patricia Pardo cumple 42 años: "Nunca fui más feliz que en los 40; ahora soy mucho más valiente"

Este viernes 5 de septiembre ha sido un día muy intenso y lleno de emociones para Patricia Pardo. Además de cumplir 42 años, la presentadora de 'Vamos a ver' ha tenido que decir adiós a parte de su equipo, ya que en unos días comenzará la nueva temporada de Telecinco y algunos de ellos formarán parte de otros programas.

Aunque Patricia Pardo se ha mostrado emocionada desde el arranque de este último programa junto a toda su familia, el momento más emotivo ha llegado poco antes de despedirse para dar paso al club social, presentado por Adriana Dorronsoro.

Alfonso Egea ha entrado en el plató de 'Vamos a ver' con un ramo de rosas rojas y una tarta de cumpleaños, lo que ya ha hecho emocionarse a Patricia Pardo, que no ha podido contener las lágrimas. "La tarta es nuestra, pero las rosas no", ha añadido el colaborados. "Son nueve rosas. Gracias a la personita que está en casa", ha dicho dirigiéndose a su marido, el también presentador Christian Gálvez.

"Estoy muy ilusionada y motivada porque soy un miura, pero para mí esto supone separarme de mi familia que sois vosotros. Cuando uno quiete avanzar tiene que hacer esfuerzos. Es complicado y ayer hablaba con mi madre que empiezo otra etapa el día de mi cumpleaños. Además, justo nací a la hora que acaba este programa y, como yo creo en las señales, estoy muy optimista pero con un poco de desgarro", ha ducho la presentadora con lágrimas en los ojos.

"Eres todavía mejor de los que transmites y te va a ir fenomenal", le ha dicho su compañero Alfonso Egea, el cual ha admitido Patricia Pardo que le caía mal cuando trabajaba en la competencia pero al que ahora quiere muchísimo.

"Estoy deseando que lleguen las 13:30 horas el lunes porque tengo ganas de volver a hacer corazón, realities y empezar esta etapa nueva. Estoy de los nervios, así que no me falten", se ha despedido Patricia Pardo despidiéndose de buena parte de los que hasta ahora han sido sus compañeros y pidiéndole un favor a la audiencia.