Alberto Samperio 08 SEP 2025 - 14:59h.

La concursante de realities se ha estrenado como colaboradora en el programa de Patricia Pardo y ha hablado sobre Montoya

Anita Williams, tras confesar Montoya que pensó en quitarse la vida: ''No sabía que había estado al límite''

Uno de los rostros más mediáticos del mundo de los realities se ha incorporado como colaboradora en la nueva temporada de 'Vamos a ver'. Anita Williams se ha sentado junto a Patricia Pardo en el plató para informar a los espectadores de que se convertía en tertuliana del programa. Con un vestido negro espectacular, Williams se ha mostrado muy feliz tras estrenarse con la presentadora.

Sin embargo, la sonrisa ha desaparecido cuando la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y de 'Supervivientes' ha tenido que pronunciarse sobre su expareja, José Carlos Montoya. Anita se ha sentido algo incómoda cuando Patricia Pardo le ha preguntado sobre cómo está su relación con su exnovio hoy en día.

"Por mi parte me gustaría zanjar este tema ya. Tanto a mí como a él no nos viene bien. Entiendo que seamos personajes públicos y que se tenga que comentar porque al final hemos entrado en televisión y es lo que hay. No voy a comentar nada más al respecto porque creo esto solo hace reabrir la herida. No está cerrada y es imposible cerrarla cuando no se para de hablar del tema", le ha comunicado a la presentadora de 'Vamos a ver'.

Anita Williams, sobre la entrevista de Montoya en '¡De viernes!'

El televisivo Montoya revelaba, entre lágrimas, en la entrevista de '¡De viernes!' que había pensado en quitarse la vida. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' regresaba tras dos meses fuera de la televisión para contar los momentos más duros por los que ha pasado: "Me llevé a mis padres de vacaciones y mientras ellos estaban allí en la playa, y me da vergüenza decirlo, me asomé al balcón, miré para abajo y me planteé mi vida porque nada tenía sentido".

La nueva colaboradora de 'Vamos a ver' se ha mostrado afectada por las palabras de Montoya y ha querido aclarar varias cosas: "A mí no me ha utilizado nadie y yo todo lo que he hecho ha sido porque he querido y lo he sentido. Somos dos personas que se han querido y que hoy en día nos tenemos un cariño especial. Es algo muy difícil gestionar todo esto, es una fama mundial que ha llegado muy lejos".

Tras esto, Patricia Pardo le preguntaba si tenía una conversación pendiente con Montoya, a lo que Anita confesaba que tenía que hablar con él: "Me encantaría pero no lo haría por televisión. Es algo entre nosotros". La presentadora le ha dado la razón y ambas, junto con el resto de colaboradores, han comenzado a comentar la nueva edición de 'Supervivientes All Stars'.