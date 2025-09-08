Hablamos con la presentadora que hoy se estrena en solitario al frente de 'Vamos a ver', y nos cuenta cómo será la identidad del formato en esta nueva etapa

Patricia Pardo vive uno de los momentos más especiales de su carrera. Tras años compartiendo plató, la periodista se prepara para liderar en solitario 'Vamos a ver'. El día de su estreno ha llegado, después de la despedida de Joaquín Prat, que cerró su etapa en el programa el pasado 31 de julio para dar el salto a las tardes con un nuevo formato que también debuta hoy, 'El Tiempo Justo'.

En una entrevista exclusiva para Telecinco.es, Patricia nos transmitió dos ideas muy claras: la ilusión por encarar este reto y la responsabilidad de estar a la altura del público. Habló de "reto con mayúsculas", pero no como una frase hecha, sino con la convicción de quien sabe que la franja matinal es una de las más exigentes de la televisión.

Un programa con sello propio

El reto de Patricia no es “reinventar” el programa, sino mantener su esencia y darle su propia voz. 'Vamos a ver' se ha consolidado como un espacio directo, cercano y enérgico, y ella quiere reforzar precisamente esa identidad. Nos insiste en la importancia de no perder autenticidad: la vehemencia cuando toca, la naturalidad para abordar los temas y, sobre todo, la honestidad frente al espectador.

Su intención, además, es dar más peso a la voz de la calle. Patricia es consciente de que el éxito del formato se apoya en el pulso de la gente común y por eso subraya que quiere que los protagonistas tengan aún más espacio. Para ella, escuchar lo que pasa fuera del plató es tan importante como la opinión de los colaboradores.

El desafío de conectar con nuevas audiencias

El tramo de mediodía es una ventana en la que se incorpora público joven, y Patricia no lo pierde de vista. Su objetivo es cuidar a los espectadores que ya siguen el programa, pero también atraer a nuevas generaciones con contenidos dinámicos que les resulten útiles. Lo explicó con claridad: quiere que 'Vamos a ver' conserve su personalidad, pero con la frescura suficiente para no perder a quienes encienden la televisión a esa hora.

En la entrevista también surgió un aspecto más personal: su interés por la ciencia y la salud. Antes de dedicarse al periodismo, Patricia estuvo a punto de estudiar Medicina en Santiago, una vocación que todavía la acompaña. De ahí nace su idea de abrir pequeñas "ventanas" en el programa para tratar temas de bienestar o divulgación científica, siempre de la mano de expertos. No se trata de transformar el magacín, sino de sumar contenido útil que conecte con el día a día de la audiencia.

El aprendizaje de los grandes referentes

Patricia ha compartido plató con dos pesos pesados de la televisión: Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat. Cuando le pedimos que nos contara qué había aprendido de cada uno, no lo dudó: habló de profesionalidad, autenticidad y carisma. Dale al play y descubre, en exclusiva, las palabras que les dedica.

Una etapa ilusionante

Con el arranque de 'Supervivientes All Stars' en el horizonte y un equipo volcado en nuevas ideas, Patricia sabe que empieza la etapa más exigente de su carrera. Pero también la más ilusionante.

Su gran objetivo no es otro que este: que el público que cada día enciende la televisión sienta que 'Vamos a ver' sigue siendo un programa auténtico, directo y útil. Y que, detrás de la cámara, hay una Patricia Pardo dispuesta a dejarse la piel para lograrlo.