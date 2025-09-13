Sofía Cristo y su pareja, Sandra Ly, el gran apoyo de Bárbara Rey: "Hemos practicado con ella"

Sandra Ly, pareja de Sofía Cristo, es bailarina y no ha dudado en ayudar a su suegra con los ensayos

Bárbara Rey es una de las flamantes concursantes de esta segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. La vedette, que lleva toda una vida dedicada al espectáculo, se ha atrevido con una nueva aventura y su mayor apoyo, como no podía ser de otra manera, es su hija Sofía Cristo.

Sofía no ha querido perderse este día tan importante para su madre y ha acudido al estreno junto a su pareja, la bailarina Sandra Ly. Jesús Vázquez se ha acercado hasta la pareja, que no perdía detalle del show entre el público, para saber cómo han sido estos días previos a la gala:

"Yo la he visto muy nerviosa, pero es normal porque esto impone mucho. Yo admiro muchísimo a todos los bailarines, de hecho mi pareja es bailarina, y s�é que mi madre esta noche lo va a hacer muy bien, sobre todo lo que quiero es que sea capaz de disfrutarlo".

Sandra Ly, bailarina, ha ayudado a Bárbara con los ensayos

Sandra Ly no solo ha acompañado a su chica en este día tan importante para Bárbara, si no que además ha confesado que le ha practicado con ella: "La hemos visto un par de veces y lo mínimo que yo sabía la he intentado ayudar, pero tiene un compañero genial así que lo hará estupendo, estamos seguras".