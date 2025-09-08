Lorena Romera 08 SEP 2025 - 12:07h.

El hijo de Isabel Pantoja dedica su último adiós tras sufrir una dura pérdida

Kiko Rivera, sobre su soledad tras la ruptura con Irene Rosales: "No estoy bien"

Kiko Rivera ha sufrido una dura pérdida tras romper su relación con Irene Rosales. El hijo de Isabel Pantoja se ha despedido a través de su perfil de Instagram de su amigo, al que ha dedicado un sentido último adiós. Después de separarse de la madre de sus hijas, la vida vuelve a asestar al dj un duro golpe del que tiene ahora que recuperarse.

No es un buen momento para el que fuera concursante de 'Supervivientes', que tras afrontar su separación de Irene Rosales tras once años juntos, nueve de casados, y con dos hijas en común, tiene ahora que hacer frente a la marcha de alguien que parecía ser un pilar fundamental en su vida.

Si bien no ha querido todavía desvelar su identidad, el que fuera también concursante de 'GH DÚO' ha utilizado sus redes sociales para despedirse públicamente de su amigo, que le deja en uno de los momentos más importantes de su vida. "Descansa en paz, amigo", escribe el cantante sobre un fondo negro, en letras blancas y junto a una estrella.

Una durísima pérdida que le ha hecho reflexionar. "Lo bonito de la vida está frente a ti, pero lo más bello de la vida está dentro de ti... Porque aunque todos vean lo que haces, pocos saben lo que vales. Vive, ama, ríe, perdona y disfruta de la vida", se lee en una de las últimas publicaciones que ha compartido el que fuera concursante de 'Supervivientes' a través de su Instagram, justo después de dedicarle a su amigo su sentido último adiós.

En los últimos días, el hermano de Isa Pantoja ha estado mostrando su cara más humana a través de las redes sociales. En un directo de Twitch, después de sus últimos comunicados en Instagram, donde aseguraba que iba a intentar tomarse esta etapa con filosofía, el artista ha reconocido no se encuentra en su mejor momento.

"No estoy bien, y me lo notáis. Me siento extraño, creo que voy a llamar a algún colega para que vayamos a tomar algo. Se me cae la casa encima. Hay un silencio aquí... Pero hay que acostumbrarse. Se me hacen las horas eternas", expresaba Kiko Rivera, que ahora ha recibido un nuevo mazazo emocional tras la muerte de uno de sus grandes amigos.