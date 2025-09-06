Cristina Lasvignes y Fran Ramírez estrenan '¡Vaya Fama!': "Los famosos ahora son 'gente de redes'"

Rocío Belén Paleari 06 SEP 2025 - 08:59h.

Los presentadores del nuevo formato de Telecinco analizan cómo las redes sociales han transformado el concepto de fama

Además, Cristina Lasvignes y Fran Ramírez nos revelan la fórmula del salseo: "Cuando le pasa algo a quien no te cae bien, te enganchas"

'¡Vaya Fama!' el nuevo programa de Telecinco presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, llega con una propuesta innovadora que promete revolucionar la forma en que consumimos entretenimiento televisivo. El formato, que se estrena este sábado 6 de septiembre, tiene como gran novedad la integración directa de la opinión del público, quienes decidirán qué lugar ocupan los famosos en el 'Escaparate de la fama', convirtiendo a los espectadores en protagonistas activos del contenido.

En una entrevista exclusiva con ambos presentadores, pudimos profundizar en esta nueva aventura televisiva y en cómo perciben la evolución del concepto de fama en la era digital. Sus reflexiones no solo revelan las claves del programa, sino también una perspectiva fascinante sobre el panorama mediático actual.

La transformación de la fama

Fran Ramírez ofreció una perspectiva histórica reveladora sobre cómo ha cambiado el concepto de celebridad: "Los famosos han ido cambiando y evolucionando", explica el presentador. Su análisis va más allá de la simple observación, trazando un recorrido temporal que resulta especialmente relevante para entender el ADN de '¡Vaya Fama!': "Antes los famosos eran gente de la aristocracia, luego pasaron a convertirse en personajes más populares y ahora está evolucionando a que sea la gente de redes".

Esta evolución que describe Ramírez es precisamente el eje vertebrador del nuevo programa. La propuesta de Telecinco reconoce que las redes sociales han democratizado la fama, y ¡Vaya Fama! busca generar interacción con sus seguidores.

La gran apuesta de '¡Vaya Fama!' radica en su capacidad para integrar de manera orgánica las voces del público en el desarrollo del programa. Esta interactividad no es cosmética, sino que forma parte del núcleo conceptual del formato, y reconoce que la audiencia moderna no quiere ser pasiva, sino participar activamente en los contenidos que consume. ¡Dale play para descubrir todos los detalles!

Dos enfoques diferentes ante el mundo digital

La relación de los presentadores con las redes sociales revela personalidades complementarias que enriquecen el formato. Cristina Lasvignes muestra una aproximación más cautelosa y profesional: "Mis redes las uso para hablar de mis temas laborales, no soy mucho de compartir mi vida cotidiana porque me da mucha vergüenza".

La presentadora también reconoce su vulnerabilidad ante las críticas online: "Las críticas en redes no las llevo bien, me afectan". Esta sinceridad aporta una perspectiva humana y auténtica que conecta con muchos usuarios que experimentan sensaciones similares en el entorno digital. ¡Dale play al vídeo y escucha las declaraciones de Cristina!

El humor como escudo ante el hate

Fran Ramírez, por su parte, demuestra una actitud más relajada ante los aspectos negativos de la exposición pública. "No recibo mucho hate, pero si pasa, tendré que hacerle tripas, corazón y echarle mucho humor", nos cuenta. Su capacidad para transformar incluso los comentarios malintencionados en anécdotas divertidas queda patente cuando recuerda: "Hubo alguien que dijo: 'Fran Ramírez tiene muy buena mata de pelo en la cabeza'". Entre risas, el presentador aseguró que si bien el comentario no era una crítica, le hizo mucha gracia. ¡Dale play y descubre todos los detalles de la relación de Fran con las redes!

La fórmula del salseo perfecto

Ambos presentadores saben disfrutar de un buen salseito, por lo que no pudimos evitar consultar por la fórmula secreta para un buen salseo. "Cualquier situación que te saque de la normalidad y no te esperes", explica Cristina Lasvignes. Por su parte, Fran Ramírez, le sube el tono a esta perspectiva: "Tiene que ser algo inesperado, sorprendente y novedoso". Para él, el momento decisivo llega cuando "de repente a un famoso le pasa algo y te sorprende, ahí es cuando nos enganchamos". ¡Dale play al vídeo y descubre la receta completa!