Rocío Belén Paleari 04 SEP 2025 - 15:59h.

El nuevo programa de corazón de Telecinco se estrena este fin de semana y sus presentadores nos adelantan qué veremos

La actualidad y la última hora de los famosos llegan a Telecinco con '¡Vaya fama!'

Compartir







Telecinco estrena este sábado 6 de septiembre '¡Vaya Fama!', el programa que toma el relevo de 'Socialité' en la parrilla de fin de semana. Con Cristina Lasvignes y Fran Ramírez al frente, el espacio arranca a las 13:15 horas con una promesa clara: traer la última hora de los famosos con un tono ácido, irreverente y divertido que promete enganchar a la audiencia.

En una entrevista exclusiva, ambos presentadores nos han desvelado cuál es la receta secreta para que un buen salseo funcione y mantenga pegados a los espectadores ante la pantalla.

La fórmula del salseo perfecto

"Cualquier situación que te saque de la normalidad y no te esperes", explica Cristina Lasvignes cuando preguntamos qué ingredientes debe tener una historia para convertirse en el salseo perfecto. La presentadora, que ha demostrado su capacidad de conexión con el público durante su exitoso paso por 'El Diario de Verano', apuesta por la sorpresa como elemento clave.

Fran Ramírez comparte esta visión, pero la matiza: "Tiene que ser algo inesperado, sorprendente y novedoso". Para él, el momento decisivo llega cuando "de repente a un famoso le pasa algo y te sorprende, ahí es cuando nos enganchamos". Pero hay más elementos en esta ecuación del entretenimiento. Ramírez reconoce sin tapujos otro factor psicológico que mueve a la audiencia: "Cuando algo pasa a alguien que no te cae bien, estás ahí enganchado".

Referencias y expectativas

Los gustos televisivos de los propios presentadores también ofrecen pistas sobre el rumbo que tomará el programa. Fran Ramírez no oculta su admiración por formatos como 'La Isla de las Tentaciones': "A mí todo eso me encanta, esos giros que tienen en sus vidas y saber cómo están cuando hacen el último programa".

Esta declaración resulta especialmente significativa teniendo en cuenta que '¡Vaya Fama!' está producido por Cuarzo Producciones, la misma productora detrás de 'Supervivientes' y precisamente 'La Isla de las Tentaciones'. Una conexión que sugiere que el programa aprovechará las sinergias con otros formatos exitosos de la casa. ¡Dale play al vídeo y escucha las declaraciones completas!

Un relevo esperado

El estreno de '¡Vaya Fama!' marca el final de una era para 'Socialité', que había ocupado esta franja horaria con María Verdoy y Antonio Santana al frente. Ahora, Lasvignes y Ramírez deben demostrar que pueden mantener el interés del público en una franja tradicionalmente competitiva.

La apuesta de Telecinco por esta dupla no es casual. Cristina Lasvignes ha demostrado durante el verano su capacidad para conectar con diferentes audiencias, mientras que Fran Ramírez aporta su experiencia en el tratamiento del corazón y su conocimiento de los entresijos del mundo de los famosos.

Con sus cartas sobre la mesa y una fórmula que promete sorpresas, Lasvignes y Ramírez se preparan para conquistar los fines de semana. Solo queda darle una probadita a su receta para el salseo perfecto. ¡Dale play al vídeo y descubre todos los ingredientes!