telecinco.es 15 SEP 2025 - 14:00h.

Oriana, impactada con las confesiones de Marc, Alexandra y sus conquistadores

VER PROGRAMA COMPLETO | El primer programa de 'El loco amor', con Oriana Marzoli y Sebastián Gallego

Compartir







Oriana Marzoli y Sebastián Gallego han dado este lunes el pistoletazo de salida a 'El loco amor', el dating de Mediaset Infinity al que Marc y Alexandra, los solteros inconquistables, vienen a encontrar el amor.

Una de las conversaciones de Marc y Alexandra con los solteros iba sobre si, cuando están empezando a conocer a una persona, deciden dejar de verse con otras. Sus respuestas han dejado de lo más impactada a Marzoli, que no se ha mostrado en absoluto de acuerdo con ellos.

Oriana opina sobre la exclusividad

Marc se considera un chico muy fiel cuando tiene pareja y Sergio, conquistador de Alexandra, ha asegurado que para él la fidelidad es primordial porque viene de una relación en la que le han sido infiel. Aun así, ha añadido un matiz: "Yo cuando conozco a alguien voy poquito a poco (...) Si estoy conociendo a una persona puedo hablar con otras. Pero si estoy manteniendo relaciones con ella, intento que sea solo con ella". Alexandra piensa igual que su conquistador: hasta que no tiene sentimientos, no le importa que la otra persona se líe con quien quiera.

Tras escucharles, Oriana Marzoli ha intervenido, muy sorprendida: "No hay exclusividad, no le importas (...) Yo soy muy cerrada para eso. Yo no podría".

Todos los días, en Mediaset Infinity

Ya puedes ver 'El loco amor', el dating show diario de Mediaset Infinity, cada día. De lunes a viernes, a partir de las 14:00 horas, podrás ver un nuevo programa completo, solo en Mediaset Infinity. Pulsa aquí para ver el primer programa.