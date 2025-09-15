telecinco.es 15 SEP 2025 - 03:28h.

La presentadora de 'El loco amor' ha desvelado algún secreto hasta ahora desconocido: no te lo pierdas

Sebastián Gallego y Oriana muestran el sorprendente plató de 'El loco amor': "¡Podéis venir a vernos!"

A menos de 24 horas para que 'El loco amor' comience a rodar en Mediaset Infitiny, Oriana Marzoli ha desvelado en el plató de 'Supervivientes All Stars' más detalles del dating show que presentará junto a Sebastián Gallego. Un dating show que nos tendrá a todos pegados a la pantalla cada día, de lunes a viernes, a partir de las 14:00 horas en Mediaset Infinity.

Y es que Oriana Marzoli está "loca de amor", como el propio nombre del programa que va a presentar... ¡y no es para menos! "Tengo muchas ganas de que empiece", ha reconocido junto a Sandra Barneda.

"Va a haber diferentes tipos de amor"

Además, la colaboradora y presentadora de 'El loco amor' advierte: "Va a ser el dating show favorito de la gente para que coman y estén súper enganchados. Vamos a ver a gente enamorarse, sobre todo de la generación Z, esa que está muy de moda. Creo que hacía falta". Y adelanta que va a haber "diferentes tipos de amor": "Somos muy inclusivos".

'El loco amor', desde este lunes 15 de septiembre, a partir de las 14:00 horas, en Mediaset Infinity. ¿Te lo vas a perder?