Boris Izaguirre opina sobre las cualidades para el baile de Anabel Pantoja: "Puede progresar"

Boris Izaguirre y Antonia Dell’Atte formaron parte del jurado de la primera edición de 'Bailando con las estrellas', pero explicó Jesús Vázquez en el primer programa que por "motivos laborales" no podían estar en el proyecto, por lo que el jurado ha recibido dos nuevos miembros: Pelayo Díaz e Inmaculada Casal.

Boris ha confesado a 'Europa Press' que ya tiene "sus apuestas" para esta segunda edición, revelando así que deposita su confianza en Anabel Pantoja y sus cualidades para el baile: "Puede progresar muchísimo porque tiene un don innato para la música y para el ritmo, lo vive muchísimo y, al no tener la morfología que esperaríamos de una bailarina, eso la hace crecerse más y es un ejemplo para muchas personas".

"Se ve que está muy a gusto, y esperemos que también encuentre el gusto y el ritmo para la situación Pepe Navarro", ha apostillado el colaborador de televisión y escritor venezolano, recordando así que el que fuera presentador de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' recibió solo 20 puntos por parte del jurado y que está nominado junto a Aless Gibaja.

