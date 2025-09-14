Pepe Navarro y Aless Gibaja se juegan la expulsión tras ser los menos votados de la noche

Al inicio de la segunda gala Pepe y Aless harán de nuevo sus bailes y el jurado decidirá cuál debe abandonar el concurso

Tras 13 actuaciones de infarto y después de hacer el recuento de votos de los espectadores en la app de Mediaset Infinity, las parejas que finalmente tendrán que enfrentarse al último baile son las formadas por Pepe Navarro y Paula Lastra, y Aless Gibaja junto a Marta Blanco.

Pero, ¿qué es esto de 'El último baile'? Valeria era la encargada de explicarlo: "Esta semana tanto Pepe como Aless tendrán que preparar dos coreografías, la de esta noche y la de la siguiente gala". Esto tiene una razón: al comienzo de la segunda gala, ambos volverán a ejecutar la coreografía de esta noche y en esta ocasión será el jurado quien decida cuál de ellos continúa en el programa y defiende la segunda coreografía.