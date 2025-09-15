Ana Carrillo 15 SEP 2025 - 16:24h.

David Rodríguez, novio de Anabel Pantoja, le ha mostrado su apoyo en su regreso a la televisión

Anabel Pantoja ha regresado a la televisión y se ha mostrado muy agradecida con Telecinco y con la productora de 'Bailando con las estrellas' por contar con ella para este proyecto en el que puede disfrutar de una de sus pasiones, el baile. Así lo expresó en su entrevista en '¡De viernes!', a tan solo 24 horas del estreno del programa con el que vuelve a convertirse en concursante de un programa de la cadena en la que comenzó a ser colaboradora de televisión hace ya trece años, cuando se convirtió en la defensora en los platós de su primo, Kiko Rivera, en 'Supervivientes 2011'.

En la entrevista no habló de su novio, David Rodríguez, con el que comenzó su relación a principios de 2023 y con el que tiene una hija en común, Alma, de nueve meses. Pero el fisioterapeuta siguió atentamente su entrevista y compartió en sus stories una foto en la que aparecía la sobrina de Isabel Pantoja en el plató del programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona junto a un mensaje en el que le expresaba su apoyo en su regreso televisivo: "Te lo mereces".

Además, escribió "mi ganadora", dejando claro que él quiere que se alce con la victoria en la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. En el primer programa, la prima de Isa Pantoja quiso bailar una canción con un significado muy especial para ella: 'Si antes te hubiera conocido', de Karol G, que es el tema que le canta siempre a su bebé. Junto a Álvaro Cuenca, bailó el tema a ritmo de salsa y se mostró encantada con su actuación.

En Instagram ya ha mostrado que ha comenzado los ensayos para el baila del segundo programa, aunque no ha revelado qué canción bailará ni en qué estilo. Lo que sí que le ha pedido a sus seguidores es que sigan apoyándola y voten el sábado a través de la app de Mediaset Infinity, que es gratuita.