Ana Carrillo 15 SEP 2025 - 17:53h.

María Isabel, ganadora de la primera edición, ha mostrado su admiración por una de las nuevas concursantes

La cantante María Isabel se convirtió en la ganadora de la primera edición de 'Bailando con las estrellas' tras imponerse en la final al actor Adrián Lastra y a Bruno Vila, concursante de 'Reacción en cadena'. Junto a Luis Montero, su pareja en la pista de baile, recibió el veredicto del jurado y de la audiencia, que la convirtieron en la vencedora en una edición en la que también participaron Ágatha Ruiz de la Prada, Sheila Casas, Miguel Torres, Carlota Boza, Josie, Elena Tablada, Athenea Pérez, Mala Rodríguez y José Manuel Pinto.

La cantante de 'Antes muerta que sencilla' ha seguido atentamente el primer programa de la segunda edición, en la que participan Blanca Romero, Pepe Navarro, Jorge González, Nerea Rodríguez, Anabel Pantoja, Manu Tenorio, Tania Medina, Sara Escudero, Matías Roure, Bárbara Rey, Nona Sobo, Iago García y Aless Gibaja, de los cuales están nominados Pepe Navarro y Aless Gibaja.

María Isabel ha mostrado su admiración por Tania Medina, dejando un comentario en la última publicación de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y de 'Supervivientes 2022'. En ese post, en el que la canaria comparte cómo fue su día de estreno en 'Bailando con las estrellas', María Isabel ha comentado que le pareció "alucinante" su actuación y le dijo que hacía "una bonita pareja" con el bailarín David Díaz, que en la edición anterior hizo pareja con Jonan Wiergo.

Quien también le ha expresado su admiración a Tania Medina han sido las influencers Ruth Basauri, Alba Álvarez y Tania Déniz, así como la modelo y exconcursante de 'Gran Hermano VIP' Susana Bianca.