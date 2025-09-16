Ana Carrillo 16 SEP 2025 - 19:14h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha analizado la gala de estreno y se ha sincerado sobre su conexión con David Díaz

Tania Medina debutó en 'Bailando con las estrellas' bailando 'End of the world' de Miley Cyrus a ritmo de fox-trot junto a su maestro y compañero de baile, David Díaz, al que la audiencia ya conocía porque en la edición anterior formó pareja en la pista con Jonan Wiergo y estuvieron cerca de llegar a la final, en la que se hizo con la victoria María Isabel.

En Instagram, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha compartido un vídeo analizando el primer programa, en el que cuenta que se daría un "8 en general" y en el que destaca la conexión que siente con su compañero de baile: "La conexión con mi maestro en este baile fue un 10. De verdad que sí, es que yo sentía que esa personita, David, me miraba y me relajaba, me indicaba con la mirada cuándo tenía que dar el paso y cuándo no".

Sobre los ensayos, ha explicado que para ella tuvieron un nivel de dificultad de siete sobre diez: "Pisé mucho a mi maestro y la pose era súper erguida por el cuello, así que me costaba un montón". Pero los nervios no aparecieron en la gala y pudo disfrutar "al 1.000" de su primer baile en plató y en directo.

También ha comentado que le encantó su estilismo porque es muy fan de los moños, que le hacen sentir cómoda, y que le gustó vestir de azul porque es el color que le trajo suerte cuando se presentó al certamen de belleza con el que dio comienzo su carrera como modelo.