Ana Carrillo 15 SEP 2025 - 16:57h.

Alejandro Nieto ha reaccionado al debut de su novia, Tania Medina, en 'Bailando con las estrellas'

David Rodríguez, novio de Anabel Pantoja, reacciona a su vuelta a la televisión: "Te lo mereces"

Compartir







La segunda edición de 'Bailando con las estrellas' ya se ha estrenado en Telecinco y, entre sus nuevos concursantes, se encuentra la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes 2022' Tania Medina, que forma pareja de baile con David Díaz y que bailaron juntos un foxtrot al ritmo de 'End of the world' de Miley Cyrus.

La influencer canaria recibió muy buenas críticas, entre las que destacaron su elegancia natural a la hora de moverse por el plató y defender su baile. En Instagram también ha recibido el aplauso de su novio, el ganador de 'Supervivientes 2022' y finalista de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' Alejandro Nieto, que le ha dicho en la zona de comentarios de su último post de Instagram que está "muy orgulloso" de ella y que su debut en el programa fue "increíble". "Te quiero, mi amor", le ha respondido la canaria.

Sus amigas influencers también le han mostrado su admiración, como ha sido el caso de Ruth Basauri, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa': "Te quiero mucho, lo hiciste increíble"; o el de Tania Déniz, exparticipante de 'La isla de las tentaciones': "Eres la mejor". Susana Bianca, exconcursante de 'Gran Hermano VIP', ha aplaudido su actuación y también lo ha hecho la influencer Alba Álvarez.

Jonan Wiergo, concursante de la primera edición de 'Bailando con las estrellas', le ha dejado unos emoticonos en forma de aplausos, mientras que su compañera Anabel Pantoja le ha escrito: "Mi princesa". Tania Medina ha querido responder a todos y también a sus seguidores con unas líneas que ha dejado en la zona de comentarios de su post: "Gracias a todos y todas de corazón, no puedo con tanta felicidad, muy agradecida, voy a hacer que se lo pasen bien conmigo, los adoro".