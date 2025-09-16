Lara Guerra 16 SEP 2025 - 02:07h.

Carolina Perles, indignada tras enviarle un mensaje a Begoña Gómez y ver su negativa reacción

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, revela los detalles de la llamada entre el exministro y Delcy Rodríguez en su cumpleaños

Tras una dura entrevista sin tapujos en la que Carolina Perles se abría en canal para desvelar los momentos más duros de su vida junto a José Luis Ábalos; asimismo, la que fuera mujer del exministro de Transportes, se sienta en la segunda entrega de 'El precio de', para revelar nuevos episodios que vivió junto a él.

Una de las polémicas más escuchadas sobre José Luis Ábalos es su relación con numerosas mujeres prostitutas incluso cuando seguía siendo marido de Carolina Perles. Ante esto, los colaboradores no han dudado en preguntar a la protagonista por el apoyo del partido cuando sucedió y en el que recuerdan la falta de apoyo que mencionó en su pasada entrevista.

Una de las personas que cobra un gran protagonismo es Begoña, mujer de Pedro Sánchez, con la que tuvo un encuentro: "Tomamos un café, salimos a caminar y llego a la conclusión de que ella en conocedora de algo de lo que estaba pasando; me da ese espacio para que yo le comente. Nosotras no solíamos quedar para tomar un café. Hablamos de varias cosas, pero yo realmente no quise ir más lejos".

Asimismo, la exmujer del ministro comenta que "ella se preocupa por mi estado de salud y si que es cierto que hay un mensaje con el que yo me indigno y no hay respuesta por su parte. Me dejó en visto. En ese mensaje puse que yo me iba a dar de baja del partido".

Carolina Perles desvela la falta de apoyo por parte del Partido Socialista

Carolina Perles, sobre esto explica que "a Nadia Calviño le tengo que agradecer que se portó muy bien conmigo y también cuando pasé mi enfermedad; le tengo un gran cariño, y comprendo que cuando estaba todo dinamitado yo le dijera no me cuentes porque no quiero saber nada". Es obvio que lo sabía Maricha, Adriana, lo sabía supuestamente Carmen Calvo...se había trascendido al partido y nadie...A día de hoy sigo sin entenderlo porque a día de hoy ninguna de ellas forman parte. Creo que a lo mejor no interesaba"

Sobre el pago de la prostitución, uno de los periodistas explica que Ábalos delegaba esto en manos de Koldo, incluso algunas conversaciones con Jessica, a lo que Carolina explica que "yo le dije a Luis que Koldo le estaba dejando sin vida. Hasta en el aspecto, cualquier amigo de Valencia tenía que llamarle a él; todo el mundo pasaba el filtro de Koldo y era quién decía si o no".