Lara Guerra 09 SEP 2025 - 02:46h.

Carolina Perles, sobre Koldo: "El entorno del Ministerio me dijo que acompañara más a Ábalos porque él no le llevaba por buen camino"

Carolina Perles, rota de dolor en 'El precio de...' al hablar de la relación de Jessica y Ábalos: "Perdonad hijos por haberos elegido a este señor de Papá"

La exmujer de José Luis Ábalos, Carolina Perles, ha roto su silencio en la primera entrega de 'El precio de la corrupción', el programa de Santi Acosta, en el que desvela todos los entresijos sobre el exsecretario de Organización del PSOE y exministro de transportes.

Entre los temas en los que ha profundizado, Carolina Perles ha recordado uno de los viajes que hizo junto al exministro después de que "el entorno del Ministerio me dijera que debía acompañarle más porque Koldo no le llevaba por el buen camino", asegura. A partir de este momento, Carolina confiesa ponerse en "alerta" y estar más pendiente, motivo por el cual le acompaña a sus viajes: "Creo recordar que primero se fue a las Palmas de Gran Canaria y luego nos fuimos con los niños a otro hotel a descansar. Bajamos con ellos a cenar y el ambiente no era de una cena familiar".

Carolina Perles sobre su enfado en el hotel: "Ábalos me dijo que era una amargada y que no me integraba"

Sobre los detalles que le llevaron a pensar que era un viaje fuera de lo común, la exmujer de Ábalos vio raro que "pusieran a unas gogós en el hotel bailando prácticamente desnudas, la música a tope, botellas de champán...no es lo que yo busco. Yo iba a descansar con mi familia". Tras esto, la que fuera mujer del exministro de Transportes asegura que se enfadó y que se fue a la habitación, algo que Ábalos no vio bien y le dijo: "Eres una amargada y no te integras". Después de lo sucedido, Carolina asegura que dio un paseo por la playa para relajarse.

Al día siguiente, la exmujer de Ábalos confirma que todos "tenían unas pintas", incluidos escoltas, que él mismo planteó una excusa: "Me dijo que era la mujer de uno que sus escoltas habían venido a verlo. Ahí pensé 'bueno le tengo que creer'. Ese es el problema, cuando se vive entre tanta mentira...Yo no sé si las prostitutas habían estado toda la noche con ellos, pero obviamente esa noche hubo desmadre y como bien informan los medios, yo no, se pagó en efectivo".