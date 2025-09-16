Lara Guerra 16 SEP 2025 - 01:13h.

Carolina Perles revela los detalles del encuentro entre Aldama y Sánchez en el sesenta cumpleaños de Ábalos

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, sobre su cese en el Gobierno: "Me echó las culpas a mi"

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos contaba "su verdad" sobre la vida del exministro de Transportes en la primera entrega de 'El precio de', sin embargo, esto no queda aquí. La que fuera mujer del exsecretario de Organización del PSOE se sienta en plató para revelar nuevos episodios de su vida en común tras el impacto mediático de su pasada entrevista.

La que fuera mujer del exministro ha desvelado ante el programa todos los detalles del sesenta cumpleaños de Ábalos, lugar en el que coincidieron Pedro Sánchez y Víctor de Aldama: "Quedamos por la tarde, esto era una merienda-cena. Saludé a Sánchez y al resto de personas".

Santi Acosta revela que el lugar en el que se celebró es de Aldama, por ello, pregunta a la exmujer de Ábalos si fue él quién abonó esa fiesta. Ante esto, Carolina detalla que "yo se que era el dueño del restaurante porque así me lo hace saber Koldo, pero no sé quien lo pagó". Víctor estuvo entrando y saliendo porque era su restaurante y estaba en todo momento presente. El presidente llegó cuando empezó su cumpleaños, pero también fue de los primeros probablemente en irse.

Carolina Perles explica cómo ocurrió la llamada entre Delcy y Ábalos

Tras esto, uno de los periodistas recuerda la gravedad de las fechas en las que sucede este encuentro debido a que ocurre un mes y medio antes de la llegada de Delcy Rodríguez. Ante esto, no duda en preguntar a la exministra si pudo escuchar algún tipo de conversación sobre la reunión que se iba a producir entre los exministros y Delcy; a lo que Carolina explica que "yo solo presencié que Aldama le acerca el teléfono a José para que ella le felicitara y la noche que realmente se fue al aeropuerto".

Por último, Realmente la llamada la tuvo con Delcy, pero no dentro de la sala porque había mucho murmullo. Él salió a la puerta del local y ahí fue cuando Aldama se acercó y le pasó el teléfono para que le felicitara".