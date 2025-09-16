La conquistadora de Marc Kitus no se esperaba que su inconquistable le preguntara por su 'body count', un término que desconoce

Llega el momento en el que los solteros inconquistables deben dar una cita rápida en 'El loco amor' a alguno de sus tres conquistadores. Marc Kitus, primero en tener la oportunidad de conocer más en profundidad a una de ellas, se decanta por Claudia.

Una vez en el reservado apartados del resto de compañeros de programa, ambos entablan una conversación de los más normal en una primera cita para descubrir, por ejemplo, cómo es su personalidad. Lo que la conquistadora no se esperaba es que Marc Kitus se atreviese a preguntarle cuál es su 'body count'. "¿Qué es eso?", pregunta desconcertada Claudia.

Tras explicarle que este anglicismo significa "con cuántas personas te has enrollado", la conquistadora se sinceraba asegurando que ha estado con "muy pocas" a lo largo de su vida: "Me cuesta abrirme, dejarme conocer, por miedo a que me abandonen".

Sin embargo, esto "no es lo más importante" para ella ya que prioriza que exista compatibilidad a la hora de conocer a alguien. Marc Kitus opina lo mismo ya que "el 'body count' influye pero no tanto como otros factores" porque "todo el mundo tiene una etapa" y "es respetable".