Telecinco.es Madrid, 16 SEP 2025 - 16:57h.

Entre sus conquistadores hay una chica, pero Alexandra nunca ha intimado con una de ellas. Un dato que despierta la curiosidad en Oriana Marzoli

VER PROGRAMA COMPLETO en Mediaset Infinity | Los inconquistables eligen sus primeras citas

Compartir







En la segunda entrega de 'El loco amor', Nadia y Alexandra tienen una cita rápida en la que han saltado chispas. Sin embargo, los conquistadores de la soltera inconquistable apenas han sentido preocupación al respecto por un motivo, el cual es explicado por Otman: "No has terminado de saber si te gusta o no".

Y, aunque Alexandra asegura que sí, tal y como ha dicho "40 veces", lo cierto es que su conquistador se refiere a que todavía no ha "intimado" con ninguna. Tras corroborar este dato, la soltera inconquistable asegura que no hay problema porque puede ser que suceda como con un chico: "Puede ser que pruebe uno y diga 'No me gusta nada'".

Sin embargo, esta información no ha pasado desapercibida por Oriana Marzoli, quien trata de profundizar más en su historia para poder entender más a Alexandra.

"Me has dejado un poco helada"

Al escuchar esta declaración de la soltera inconquistable, Oriana Marzoli reacciona: "Me has dejado un poco helada porque has intimado pero no... ¿Besos te has dado?". Tras escuchar la respuesta afirmativa, la colaboradora estrella le surge otra pregunta: "Por ejemplo, tú hablando con ella le veías los labios en plan te los quiero comer, ¿o no?".

No obstante, la respuesta de Alexandra deja aún más en shock a Oriana: "A mí no me pasa eso el primer día". "¿Enserio? Si a mí me gusta la persona que tengo enfrente me apetece darle un beso", señala la colaboradora estrella. "Yo lo voy creando poco a poco. Tengo que conectar, nunca me he liado con una persona el primer día", justifica la soltera inconquistable.