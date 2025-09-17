Un equipo de ‘El tiempo justo’ logró sorprender a Amador con una tarta y recoger sus primeras palabras

Amador Mohedano reaparece en Chipiona y aclara cómo se encuentra: "Dentro de nada..."

Compartir







El 72 cumpleaños de Amador Mohedano no se ha parecido en nada a los grandes festejos televisivos como el de Terelu Campos, que organiza esta misma semana una celebración con más de un centenar de invitados.

El hermano de Rocío Jurado ha preferido pasar su día de la forma más discreta y tranquila posible, en la finca de ‘La más grande’, en Chipiona.

Hasta allí se desplazó un equipo de ‘El tiempo justo’, que quiso darle una sorpresa acercándole una tarta de chocolate para que no faltaran las velas en una jornada tan señalada.

Amador, que atraviesa un año difícil marcado por problemas de salud y una estancia reciente en el hospital, recibió el detalle con una sonrisa y compartió cómo estaba viviendo este 17 de septiembre tan especial.

“No me han dejado dormir de tantas felicitaciones”

Lejos de la soledad que podría aparentar, el exmarido de Rosa Benito confesó que el teléfono no ha dejado de sonar: “No me han dejado dormir, pero eso es bueno, significa que hay mucha gente que me quiere”.

Entre las felicitaciones, no faltaron las de sus hijos y familiares más cercanos, aunque no lo especificó y se centró en sus hijos, Amador también habría recibido la felicitación de Rosa Benito.

El papel de Gloria Camila en ‘Supervivientes All Stars’

Durante la conversación, Amador también se pronunció sobre dos de las mujeres más mediáticas del clan: destacó el papel de su sobrina Gloria Camila en ‘Supervivientes All Stars’, a quien ve reservándose para “apretar al final”, y aplaudió la entrevista de Rocío Flores, de la que dijo: “Me gustó todo lo que dijo, estuvo muy bien”.

Con mejor aspecto que en sus últimas apariciones públicas, Amador confesó que su único deseo es sencillo y claro: “tener salud”.