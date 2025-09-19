Quiere que su hijo deje de pensar todo el día en el Barça y se eche novia en ‘El diario de Jorge'

Alejandro, de 34 años, vive con sus padres, pasa los días entre partidos, videojuegos y series, y su madre ya no puede más: “Deja su vida por el Barcelona”

Alejandro tiene 34 años y sigue en casa de sus padres. Su mundo gira en torno al fútbol, los videojuegos y las series, pero sobre todo a su gran pasión: el FC Barcelona. Así lo confesó su madre, Mariluz, en ‘El diario de Jorge’:

“Lo que le pesa es el Barça. Le quiere tanto al Barça, es tan friki, es un friki del Barça desde que era pequeñito. Deja todo por ver un partido, deja su vida por el fútbol… bueno, por el Barça en particular”, explicó entre resignación y reproches.

Mariluz acudió al programa decidida a que su hijo “espabile”, se busque una novia y le deje a ella, de paso, la habitación libre.

Secretos, reproches y carcajadas en plató

La sorpresa de la tarde llegó cuando el programa presentó a una chica interesada en conocer a Alejandro. Él, entre risas nerviosas, no pudo disimular: “Vamos bien… ”. Hasta que el programa le gastó una broma y en esa chica aparecía reflejada la cara de su madre con un mensaje.

Pero la tensión explotó cuando Mariluz se enteró, en directo, de que su hijo llevaba a sus ligues a casa: “¡Menudo sinvergüenza! Y yo sin cambiar las sábanas…”, exclamó indignada. La madre no daba crédito al descubrir que incluso había tenido encuentros con mujeres mayores: “¡Uy, qué peligro! Me da igual de 50 que de 40, lo que quiero es que se eche una novia de verdad y deje ya tanto Barça”.