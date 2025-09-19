Pepe Navarro o Aless Gibaja, primera eliminación de la temporada el sábado en 'Bailando con las estrellas'

Este sábado 20 de septiembre en Telecinco a las 22:00 horas

Todas las actuaciones del estreno de 'Bailando con las estrellas': de la samba de Blanca, al accidentado jive de Gibaja

Jesús Vázquez y Valeria Mazza conducirán la segunda gala de ‘Bailando con las estrellas’, en la que Pepe Navarro y Paula Lastra, por un lado, y Aless Gibaja y Marta Blanco, por otro, volverán a interpretar la coreografía de la semana pasada para convencer al jurado y esquivar la eliminación en la ceremonia ‘El último baile’. Tanto Pepe como Aless han preparado también una nueva coreografía, aunque solo uno podrá mostrarla sobre la pista tras el veredicto.

Concluida la ceremonia y ya con una pareja menos en liza, la velada continuará con el desfile del resto de concursantes. Gran expectación por ver a Bárbara Rey y Anabel Pantoja, que salieron airosas de las valoraciones del programa de estreno, pero deberán corregir las debilidades señaladas por el jurado. Por su parte, Jorge González, Nerea Rodríguez y Nona Sobo parten como favoritos tras sus altas puntuaciones, mientras que Manu Tenorio y Matías Roure, que junto a Pepe y Aless ocuparon los últimos puestos y se mostraron en desacuerdo con los comentarios de los jueces, afrontan una nueva prueba de fuego.

Al cierre de la noche y tras sumar los votos del jurado con los del público, se conocerán las dos parejas que quedarán en riesgo de expulsión en la próxima gala.