Bárbara Rey protagoniza el momentazo de la noche con una espectacular actuación: "Verte es un privilegio"

Bárbara Rey baila junto a Abel Gil un pasodoble en el estreno de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'

Sofía Cristo y su pareja, Sandra Ly, el gran apoyo de Bárbara Rey: "Hemos practicado con ella"

Ha sido sin duda uno de los momentazos de la noche. La gran Bárbara Rey se subía al escenario de 'Bailando con las estrellas' y lo hacía de la mano de su maestro, el bailarín Abel Gil. Para la vedette, esto del espectáculo ha formado parte de su vida durante años y como dice el refrán, quien tuvo retuvo.

La primera actuación de Bárbara Rey

Bárbara ha salido a escena espectacular, enfundada en un impresionante vestido rojo, para defender junto a su maestro un pasodoble a ritmo del 'Todos me miran', de Gloria Trevi. Durante los casi dos minutos de actuación, Bárbara ha demostrado que lo suyo es talento natural y que, pese a que lleva años retirada de los escenarios, su talento sigue intacto.

La valoración del jurado para Bárbara Rey

Blanca Li, Pelayo Díaz, Inma Casal, Gorka Márquez y Julia Gómez Cora son los flamantes miembros del jurado de esta segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. Para ellos, la actuación de la vedette ha sido uno de los momentazos de la noche, tal y como le decía Gorka tras ponerse de pie: "Ha sido el momentazo de la noche, verte bailando en esta pista siendo la artista que eres es todo un privilegio, para mí es un honor estar aquí viéndote actuar".

Blanca Li se sumaba a la opinión de su compañero y aplaudía el bien hacer de la de Totana: "Eres una gran artista y se nota cuando te vemos bailar, has hecho un trabajo de posiciones increíble".

Julia Gómez Cora, para sorpresa de muchos, aplaudía sin peros: "Me ha encantado tu actitud y me encantan tus piernas, me habría encantado verte en un escenario en tu época, sé que tienes mucho que dar en este programa". Bárbara y su maestro de baile se hacían con 34 puntos por parte del jurado.

Sofía Cristo y su chica, el gran apoyo de Bárbara