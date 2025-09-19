Sergio, uno de los conquistadores de Alexandra, ante los nuevos postulantes: “A este sí le veo rival”

telecinco.es 19 SEP 2025 - 14:08h.

Sergio y Lucas vuelven a enfrentarse en plató: “A chulo no me gana nadie”

Mientras los Alexandra y Marc, los inconquistables de ‘El Loco amor’, el programa de Mediaset Infinity que puedes disfrutar de lunes a viernes a las 14:00 horas, disfrutaban de sus nuevas citas con sus conquistadores, en el plató, Oriana Marzoli y el resto de conquistadores han conocido a nuevos posibles postulantes a conquistadores y han saltado todas las alarmas.

En la primera tanda de vídeos de presentación, hemos conocido a Carmen, tiene 25 años, es de Valencia y trabaja como auxiliar de enfermería. Le encanta viajar, salir de fiesta y ser el centro de atención. Eso sí, nos ha confesado que, aunque tiene un gran corazón, tiene mucho carácter y “si me buscas, me encuentras”.

Roberto, un postulante a conquistador que hace temblar el plató

Alonso, tiene 27 años y es de un pueblo de Almería. Trabaja en la noche y se está preparando las oposiciones a bombero. Se define como un tipo sin filtros y al que le encantan las mujeres. Roberto tiene 20, es de Madrid, está estudiando Publicidad y Marketing, pero ha trabajado también como camarero y entre sus aficiones están la moda y la música.

Tras ver el vídeo, Oriana y Sergio se han puesto de acuerdo por primera vez desde el estreno de ‘El loco amor’, ambos han tenido claro que Roberto puede ser un peligro para los conquistadores porque parece el prototipo perfecto para enamorar a Alexandra. Lucas no lo ha visto para tanto y una vez más, ha tenido un encontronazo con Sergio “A chulo no me gana nadie”, ha exclamado tensando la situación.

El rifi rafe de los jóvenes completo te espera en el programa 5 completo de ‘El loco amor’ en Mediaset Infinity.