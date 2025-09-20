Rocío Belén Paleari 20 SEP 2025 - 13:00h.

El estilista se incorpora al programa de baile de Telecinco tras su exitoso paso por 'Supervivientes', donde conquistó al público con su autenticidad y carisma

Además, detrás de las cámaras de 'Bailando con las estrellas': así se realiza una producción virtual en televisión

Compartir







Pelayo Díaz afronta una nueva etapa profesional llena de emociones. El reconocido estilista, que se ganó el corazón de la audiencia durante su participación en 'Supervivientes', se acaba de incorporar como jurado a 'Bailando con las Estrellas', el programa de baile de los sábados a la noche en la pantalla de Telecinco.

"La verdad es que es algo inesperado para mí", dice Pelayo con la autenticidad que lo caracteriza. Si bien no es la primera vez que hace de jurado en un concurso, se lo ve ilusionado con esta oportunidad: "Estoy muy contento de que la gente haya empatizado mucho conmigo y quiera ver más de mí".

El salto de concursante de 'Supervivientes' a jurado de 'Bailando con las estrellas' no es casual. Pelayo cuenta con una sólida trayectoria televisiva y su paso por los Cayos Cochinos lo convirtió en uno de los participantes más queridos de la edición, demostrando una personalidad auténtica que conectó con los espectadores. Sin embargo, la transición de vuelta a la civilización no fue sencilla.

"La vuelta a la civilización fue dura, pero ya estoy superintegrado"

"La vuelta fue dura porque, bueno, tanto tiempo sin teléfono, sin conexión con el mundo, con tus amigos, con las noticias, la reconexión ha tenido que ser paulatina, pero ya estoy superintegrado en la civilización otra vez", explica el estilista, recordando los desafíos que supuso readaptarse tras semanas de desconexión total. A pesar de las dificultades iniciales, Pelayo destaca lo emotivo que ha sido reencontrarse con su entorno: "El reencuentro con la gente fue muy emocionante".

Ahora, con los pies en la tierra y completamente adaptado, se enfrenta al reto de evaluar las actuaciones de los famosos que se subirán a la pista de baile. Sin embargo, cuando se le pregunta sobre cómo realiza las evaluaciones, su respuesta refleja la espontaneidad que tanto gusta al público: "Pues me encantaría saber qué responderte a esto, pero es que yo mismo me dejo llevar".

"Bailo fatal, pero me encanta": cuenta sobre su relación con el baile

En cuanto a su relación personal con el baile, el nuevo jurado no esconde sus limitaciones: "Bailo fatal, pero me encanta bailar el gallo vivo". Su sinceramiento arranca sonrisas, pero también demuestra su capacidad para la autocrítica y el humor, cualidades esenciales para conectar tanto con los concursantes como con la audiencia.

No obstante, su experiencia como participante en programas de televisión le ha dado una perspectiva única sobre lo que supone enfrentarse a este tipo de desafíos: "Es verdad que cuando participé descubrí lo que es tantas horas de entreno para hacer bien una coreografía". La vivencia en primera persona como concursante le permite entender las dificultades y el esfuerzo que requiere cada actuación, aportando una mirada conocedora de la realidad del espectáculo.

Con su incorporación, 'Bailando con las Estrellas' gana un jurado que combina profesionalidad, cercanía y autenticidad. Pelayo Díaz ya es una de las grandes revelaciones de esta nueva edición y es evidente que dará mucho contenido. Por esta razón, no hay que perder de vista sus pasos en esta edición del certamen de baile más famoso de España.