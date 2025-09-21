Dos nuevos famosos son señalados tras la segunda gala y se enfrentarán a 'El último baile'

Todas las actuaciones de la segunda gala de 'Bailando con las estrellas': de la caída de Iago García al beso de Anabel Pantoja

Esta noche hemos dicho adiós a la primera estrella eliminada en esta segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. Pepe Navarro y Aless Gibaja fueron los primeros famosos señalados para estar en la cuerda floja y en este segunda gala hemos vivido la primera eliminación de este apasionante talent show de baile. Pero el espectáculo continúa, todos los participantes han bailado de nuevos y... ¡tenemos a dos nuevos concursantes en peligro!

Los votos del jurado profesional (compuesto por Blanca Li, Julia Gómez Cora, Gorka Márquez, Pelayo Díaz e Inmaculada Casal) junto con los votos del público (a través de la app de Mediaset Infinity) han dejado a dos participantes en peligro y deben enfrentarse a 'El último baile'. Se trata de Iago García y Pepe Navarro. ¿Quién será el segundo eliminado del programa? Lo veremos la próxima semana al inicio de la gala 3, donde tendrán que convencer al jurado si quieren permanecer en 'Bailando con las estrellas'. Así han sido sus actuaciones.

La actuación de Iago García en la gala 2 de 'Bailando con las estrellas'

La actuación de Pepe Navarro en la gala 2 de 'Bailando con las estrellas'