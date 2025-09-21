Así ha sido la actuación de Anabel Pantoja en la gala 2 de 'Bailando con las estrellas': con porté y beso

Hace tan solo siete días, Anabel Pantoja debutó en el estreno de la segunda edición 'Bailando con las estrellas' por todo lo alto. La sobrina de Isabel Pantoja se subió a la pista de baile y demostró que su reciente lesión de codo no era un impedimento para darlo todo en el programa presentado por Jesús Vázquez. Ahora debe estar a la altura e incluso mejorar si quiere seguir contando con el voto del jurado. ¿Cómo le habrá ido en esta ocasión?

En esta segunda gala, Anabel Pantoja, junto a su maestro de baile, Álvaro Cuenca, han defendido un vals vienés bajo la potente canción 'I was nothing', de Whitney Houston. Pero hay había un complejidad añadida ya que la sobrina de la Pantoja se ha enfrentado a su primer porté. Todo un rato que le ha quitado el sueño durante toda la semana. ¿Habrá salido bien del paso? Lo cierto es que, durante los ensayos, la hemos visto muy preocupada por este difícil paso de baile.

La actuación y valoración de Anabel Pantoja en la segunda gala

Pues no solo ha habido porté bien ejecutado, sino que el vals vienés que han presentado Anabel y Abel ¡ha terminado en beso! ¡Y menudo beso! Todos se han quedado de piedra y Anabel Pantoja ha declarado que es una muestra de lo contenta que se siente bailando junto a su maestro de baile. Por su parte, el jurado ha valorado su actuación y han apuntado cosas sobre técnica y actitud: "Tú tienes algo que se tiene o no se tiene, que es arte en las vena", le ha llegado a decir Julia Gómez Cora. ¿Qué puntuación conseguirá?