El duelo entre Pepe Navarro y Aless Gibaja deja al primer eliminado de 'Bailando con las estrellas'

'Bailando con las estrellas' se despide de su primera estrella: así ha sido la eliminación

La semana pasada, tras el gran estreno de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas', dos de los participantes quedaron en la cuerda floja: Pepe Navarro y Aless Gibaja. El presentador y el influencer quedaron en última posición de la lista tras unir los votos del jurado profesional con los del público y ahora deben demostrar que tienen que continuar en el programa. ¿Cómo? ¡Pues bailando!

Han pasado siete días y tanto Pepe Navarro como Aless Gibaja se han puesto las pilas para convencer al jurado de que deben permanecer en la competición. Para ello, ambos han defendido sobre la pista de baile el mismo baile que presentaron la semana pasada (un pasodoble junto a Paula Lastra en el caso del presentador y un jive junto a Marta Blanco en el caso del influencer). ¿Quién de los dos habrá superado 'El último baile'?

El jurado decide salvar a Pepe Navarro y eliminar a Aless Gibaja

El jurado compuesto por Julia Gómez Cora, Blanca Li, Gorka Márquez, Pelayo Díaz e Inmaculada Casal ha tomado nota de todo y ha emitido, de manera individual, su veredicto. Así han sido las votaciones de uno de ellos:

Blanca Li vota para salvar a Pepe Navarro

Julia Gómez Cora vota para salvar a Pepe Navarro

Gorka Márquez vota para salvar a Pepe Navarro

Inmaculada Casal vota para salvar a Pepe Navarro

Pelayo Díaz vota para salvar a Aless Gibaja

Por lo tanto, Aless Gibaja se convierte en el primer eliminado de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' y Jesús Vázquez se ha pronunciado: ''Nos da muchísima pena porque dabas mucha alegría'', y Aless ha tenido unas palabras: ''Nos vamos súper felices, haber hecho el porté en directo para que lo veáis ya es un premio''.

