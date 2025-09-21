Manu Tenorio ha bailado junto a su maestra, María Monedero, un quickstep

El comienzo de 'Bailando con las estrellas' no fue el que Manu Tenorio esperaba. Pese a que el cantante andaluz lo había dado todo durante la semana de ensayos junto a su maestra, María Monedero, lo cierto es que las cosas no salieron como esperaban y los jueces valoraron muy duramente su número: "Me puso muy nerviosa que estuvieras cantando y moviéndote todo el rato. Te vi nervioso queriendo que terminase y la verdad que yo también quería que terminara", expresaba Julia Gómez Cora.

Y es que el chachachá de Manu con María no fue lo que los expertos esperaban y por eso solo le otorgaron solo 18 puntos. La audiencia, a través de sus votos en la aplicación de Mediaset Infinity, decidió finalmente que Manu saliese de la zona de peligro y no tuviese que enfrentarse a la expulsión.

Las valoraciones negativas de los jueces le pasaron bastante factura al cantante, que durante los ensayos de esta semana no ha podido aguantar las lágrimas y se ha roto por completo ante la dificultad del nuevo baile: ''Estoy muy cansado de hacerme siempre el fuerte, el tío de hierro''.

La actuación de Manu Tenorio

Ahora, en su segunda semana de concurso, Manu se atreve con un quickstep al ritmo de Grease (la canción es 'You're the one that I want'). El cantante ha subido al escenario de 'Bailando con las estrellas con paso firme' y ha defendido el baile mucho mejor que la semana pasada.

El jurado valora la segunda actuación de Manu Tenorio

Nada más acabar su actuación, nervioso por la valoración del jurado debido a que la semana pasada fue muy negativa, Manu Tenorio ha escuchado a los jueces con una gran sonrisa, después de que hayan alabado su trabajo y dedicación, tanto en los ensayos como en la gala.

Finalmente, Manu Tenorio ha conseguido un total de 25 puntos.