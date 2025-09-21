Vuelve a ver, completas, todas las actuaciones de la segunda gala de 'Bailando con las estrellas'

Jurado y público votan y eligen a los dos peores de la noche: los concursantes que se enfrentan a 'El último baile'

Nerea Rodríguez y Genís Betrian bailan quickstep

'La reina', de Lola Índigo, fue la canción con la que Nerea Rodríguez se estrenó en 'Bailando con las estrellas' y su talento para el baile sorprendió a más de uno. La cantante se atrevió con una salsa y ahora se lanza al escenario junto a Genís defendiendo un quickstep con la canción 'Born with a broken heart', de Damiano David. El jurado la ha valorado muy positivamente, consiguiendo una alta puntuación.

Matías Roure y Sara Orriols bailan un pasodoble

La química de Matías Roure y su maestra de baile, Sara Orriols, no pasó desapercibida para los miembros del jurado. Pese a que la pareja lo dio todo sobre el escenario, lo cierto es que su actuación no acabó de gustar a expertos. Matías no se rinde y para esta segunda gala se atreve con un pasodoble y la canción 'En er mundo'. Discrepancia en el jurado a la hora de valorar esta actuación.

Bárbara Rey y Abel Gil bailan un bolero

Fue sin duda uno de los momentazos del estreno de 'Bailando con las estrellas'. La vedette se atrevió, junto a Abel Gil, a bailar un pasodoble que puso al jurado y al público en pie. Para esta segunda gala de 'Bailando con las estrellas' Bárbara Rey se atreve con una rumba bolero al ritmo de 'La gata bajo la lluvia' (de Rocío Dúrcal). Valoraciones dispares en la que exigen más a la vedette.

Sara Escudero y Rubén Rodríguez bailan salsa

La de Sara Escudero fue una de las actuaciones más divertidas del estreno de 'Bailando con las estrellas'. Sara, que preparó en conciencia un tango junto a su maestro de baile, se atreve en este segundo programa con una salsa al ritmo de 'Devórame otra vez', de Rubén Rodríguez. La humorista ha defendido bien su actuación a pesar de haber sufrido una tendinitis durante la semana.

Tania Medina y David Díaz bailan tango

Tania Medina fue una de las mejores concursantes en la noche del estreno de 'Bailando con las estrellas'. La influencer defendió muy dignamente un foxtrot pese a la dificultad del baile. Ahora, Tania se lanza a la piscina defendiendo un tango al ritmo de Chanel y Abraham Mateo con su canción 'Clavaíto'. Tania deja con buen sabor de boca al jurado con sus dotes para el baile, aunque algunos esperan mucho más de ella.

Manu Tenorio y María Monedero bailan quickstep

La primera gala de 'Bailando con las estrellas' no fue precisamente la mejor noche para Manu Tenorio. El cantante, pese a que lo dio todo en la semana de ensayos, no convenció a los miembros del jurado y obtuvo duras críticas: "Quería que terminara". Manu, que no se rinde, se atreve en este segundo programa con un quickstep al ritmo de Grease (la canción es 'You're the one that I want'). Tras la decepción de la semana pasada, el cantante remonta y gusta más al jurado.

Jorge González y Gemma Domínguez bailan salsa

Jorge González y Gemma Domínguez cautivaron al jurado en la primera gala defendiendo un divertidísimo jive. Para esta segunda entrega del concurso, el artista y su maestra de baile se han enfrentado con una salsa al ritmo de Marc Anthony ('Valió la pena'). Consigue una de las puntuaciones más altas de la noche.

Blanca Romero y Edgar Sztuce bailan pasodoble

En la primera gala, Blanca Romero y su maestro de baile inauguraron la primera gala de 'Bailando con las estrellas' con una espectacular samba. 'NuevaYol', de Bad Bunny, fue la canción elegida para iniciarse en el show y lo cierto es que su actuación dio que hablar: "Has hecho cositas que han dejado ver que vas a dar mucho que hablar en este concurso". Ahora, la asturiana baila un pasoboble al ritmo de 'Houdini' (de Dua Lipa). Lo cierto es que ha recibido mejores valoraciones que la semana pasada.

Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca bailan vals

Que Anabel Pantoja tiene talento para el baile es un hecho. La sobrina de Isabel Pantoja se estrenó en 'Bailando con las estrellas' bailando salsa y provocando críticas muy positivas por parte del jurado. Ahora la infuencer se atreve con un vals vienés bajo la letra de 'I was nothing' de Whitney Houston. Baile con reto añadido: su primer porté. Aunque la auténtica sorpresa ha sido el beso final.

Iago García e Inés Miñana bailan jive

La de Iago García fue la última actuación del estreno de 'Bailando con las estrellas'. El actor demostró que tiene talento para el baile defendiendo con muchísimo acierto un vals junto a Inés Miñana. Ahora, Iago se atreve con un jive al son de los Beatles ('Can't buy my love'). Lamentablemente, han arriesgado tanto que han sufrido una caída.

Pepe Navarro y Paula Lastra bailan vals

Tras salvarse de la primera eliminación, Pepe Navarro continúa en la competición y vuelve a bailar para intentar convencer al jurado. En esta ocasión, el presentador, junto a su maestra de baile, Paula Lastra, nos han deleitado con un vals al ritmo de Tom Jones ('This is the man's world').

Nona Sobo y Max Stryjski bailan samba

Lo de Nona Sobo no es de este planeta. La actriz defendió en la primera gala de 'Bailando con las estrellas' un complicado quickstep tras el que los jueces sentenciaron: "Eres alumna aventajada". Ahora, Nona vuelve a la carga y se planta en el escenario lista para ejecutar una samba al ritmo de Luis Fonsi ('Échame la culpa').