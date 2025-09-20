Pepe Navarro desvela en exclusiva los motivos familiares que le empujaron a aceptar el reto televisivo de 'Bailando con las estrellas', ¡dale play!

Pepe Navarro o Aless Gibaja, primera eliminación de la temporada el sábado en 'Bailando con las estrellas'

Compartir







La segunda gala de 'Bailando con las estrellas' promete convertirse en una de las citas televisivas de la semana. El concurso, que ya arrasó en su estreno con actuaciones de lo más comentadas, vive esta noche su primer gran momento de tensión: la primera eliminación de la temporada. Y en el centro de todas las miradas está Pepe Navarro, histórico presentador de televisión que se juega su continuidad frente a Aless Gibaja.

En 'El último baile', Navarro y su compañera Paula Lastra deberán repetir la coreografía de la semana pasada, lo mismo que Gibaja y Marta Blanco. Aunque ambos han trabajado durante días en nuevas propuestas, solo uno podrá estrenarlas en directo tras el veredicto. La incógnita es clara: ¿seguirá adelante el rostro icónico del late night televisivo o lo hará el influencer más viral del casting?

El regreso inesperado de un histórico

A sus 73 años, Navarro vuelve al prime time en un registro totalmente distinto al que le dio fama en los 90 con programas como 'Esta noche cruzamos el Mississippi'. Sin embargo, en su caso la motivación va mucho más allá de un reto televisivo. Y es ahí donde cobra sentido el vídeo que acompaña esta noticia.

Lo hice por mis hijos

En exclusiva para esta web, Pepe Navarro ha compartido las verdaderas razones que le llevaron a aceptar un desafío tan inesperado. Y esas razones tienen nombre propio: sus hijos.

En el vídeo, el presentador se muestra cercano y sincero, y deja claro que fue la complicidad con su familia la que acabó inclinando la balanza. Se descubre así una faceta inédita de Navarro, mucho más íntima, en la que se muestra no como la figura mediática que marcó los años 90, sino como un padre —y ahora también abuelo— dispuesto a sorprender a los suyos.

Pepe atraviesa un momento vital diferente, marcado por la llegada de Lorenzo, su primer y único nieto, y por el apoyo de sus hijos, que no dudaron en animarle a aceptar el reto. Ese entorno familiar se convierte en la verdadera clave de su participación, más allá de la competición en sí.

Un casting con nombres para todos los gustos

Mientras tanto, el resto de concursantes afronta la segunda gala con la presión de consolidar posiciones. Bárbara Rey y Anabel Pantoja deberán corregir los fallos señalados por el jurado, mientras que Jorge González, Nerea Rodríguez y Nona Sobo parten como favoritos tras obtener las mejores puntuaciones. En la parte baja, Manu Tenorio y Matías Roure también lucharán por cambiar la opinión de los jueces.

El Pepe Navarro más personal

Lo que está claro es que la atención del público está centrada en Pepe Navarro. El duelo con Aless Gibaja decidirá si sigue en el concurso o se convierte en el primer expulsado de la edición. Pero pase lo que pase, lo que ya ha dejado claro es que su aventura en la pista no es casualidad: está impulsada por el motor más poderoso, su familia. Descubre en el vídeo las palabras de Pepe Navarro y el motivo personal que le ha llevado a calzarse los zapatos de baile en 'Bailando con las estrellas'. Dale Play.