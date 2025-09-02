Bárbara Rey: "Que no se crea la gente lo que cuentan de mí"

A sus 75 años, Bárbara Rey deslumbra en el FesTVal y afronta 'Bailando con las estrellas' con ilusión, sinceridad y mucho carisma, ¡dale play y no te pierdas sus palabras!

De Bárbara Rey a Valeria Mazza, así bailaron las estrellas de Telecinco en el FesTVal de Vitoria

El Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz vivió una de sus jornadas más animadas con la presentación de 'Bailando con las estrellas', el formato que regresa a Telecinco el próximo sábado 13 de septiembre. Entre presentadores, jurado y concursantes, fue Bárbara Rey quien acaparó la mayor parte de los focos en la alfombra naranja.

La fuerza de una veterana en el show

A sus 75 años, la artista encara este nuevo reto con una mezcla de ilusión y respeto. Ella misma reconoce que el baile nunca ha sido su terreno favorito, pero lejos de verlo como una desventaja lo afronta con frescura. En esta etapa prefiere apostar por la diversión antes que por la perfección técnica: "Para hacer las cosas bien, hay que pasarlo bien y disfrutarlo", aseguró con una sonrisa, subrayando que su objetivo no es deslumbrar con pasos impecables, sino conectar con el público y transmitir energía positiva.

Preguntada por la competencia que encontrará en la pista, la vedette evitó dar nombres y lanzó un guiño en clave: "No he visto cómo bailan, me lo han contado… Y si yo me tengo que creer lo que me cuentan, más vale que no se crea la gente lo que le cuentan de mí". Un mensaje con doble filo que refleja cómo Bárbara sabe darle la vuelta a cualquier conversación, manteniendo ese halo de misterio que siempre la ha acompañado.

El magnetismo intacto de Bárbara Rey

En la alfombra naranja, su magnetismo volvió a quedar patente. Los asistentes no dejaron de recordarle lo “preciosa” que estaba, una muestra del cariño que sigue despertando después de tantos años de trayectoria.

Mientras muchos concursantes improvisaban pasos de baile para calentar motores, Bárbara optó primero por la elegancia y la palabra. Pero finalmente también se animó a moverse unos segundos al ritmo de la música, provocando aplausos y sonrisas entre el público. Fue un gesto breve, pero suficiente para demostrar que, en 'Bailando con las estrellas', no todo se mide en giros y coreografías: también cuenta el carisma y la capacidad de conectar con la gente.

Bárbara Rey, la historia a seguir

Con este panorama, la participación de Bárbara Rey se perfila como una de las más seguidas. Porque lo suyo no es solo un reto televisivo: es la historia de una mujer que ha sabido reinventarse a lo largo de los años, que no tiene miedo a probar cosas nuevas y que sigue sabiendo cómo captar la atención del público.

Más allá de cómo avance en la pista, su presencia garantiza momentos televisivos únicos. Bárbara Rey no compite por ser la mejor bailarina: compite por divertirse, sorprender y seguir demostrando que, con carisma, todo es posible.

Un casting variado y explosivo

El regreso del programa reúne a un elenco muy variado de personalidades del mundo del espectáculo: Blanca Romero, Nona Sobo, Manu Tenorio, Anabel Pantoja, Nerea Rodríguez, Pepe Navarro, Tania Medina, Jorge González, Matías Roure, Aless Gibaja, Sara Escudero e Iago García completan el plantel de esta segunda edición. Entre ellos hay quienes cuentan con experiencia escénica, otros con habilidades deportivas y algunos que reconocen que no saben bailar “nada de nada”. Precisamente esa mezcla es la que promete diversión y espectáculo en cada gala.

Un jurado renovado y con chispa

El jurado también incorpora novedades destacadas. Inma Casal y Pelayo Díaz se suman a Blanca Li, Julia Gómez Cora y Gorka Márquez para aportar miradas diferentes: desde la técnica hasta la conexión emocional con la audiencia. Pelayo, muy solicitado en la alfombra naranja, fue uno de los más reclamados para hacerse fotos, confirmando su tirón entre el público más joven.

Al frente del formato volveremos a ver al dúo Jesús Vázquez y Valeria Mazza, que ya dejaron claro en Vitoria que su química sigue intacta y que están preparados para contagiar ritmo y energía desde la primera gala.