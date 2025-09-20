Así ha defendido Bárbara Rey su rumba bolero sobre el escenario de 'Bailando con las estrellas'

Sin duda alguna, según el jurado, Bárbara Rey protagonizó uno de los momentazos de la noche en el estreno de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. "Verte es un privilegio", llegaron a decirle algunos miembros del jurado a la vedette. pero ha pasado una semana y el resto de sus compañeros se han puesto las pilas, ¿seguirá Bárbara en lo más alto? ¿Se habrá confiado y habrá perdido fuerza?

Para ello, Bárbara Rey ha tenido defender en esta segunda gala de 'Bailando con las estrellas' una rumba bolero sobre la pista de baile junto a Abel Gil, su maestro de baile. La canción que ha sonado mientras nos deleitaba con su arte ha sido 'La gata bajo la lluvia', mítico tema de Rocío Dúrcal.

Bárbara ha subido al escenario con paso firme y, muy segura de sí misma, ha defendido muy bien la rumba bolero e incluso ha sorprendido con un gran porté que ha puesto al plató del programa en pie ¿Habrá convencido Bárbara a los miembros del jurado?

El jurado valora la actuación de Bárbara Rey

Pese a que Bárbara lo ha dado todo encima del escenario, el jurado no ha acabado del todo convencido con su actuación, y Julia Gómez Cora ha sido bastante estricta con la vedette: ''Empezamos a exigir un poco más, me encanta ver cómo te lo crees, pero me gustaría ver más fluidez, más dinamismo, que uses más las piernas y me gustaría verte reinar un poco más''.

El jurado le ha pedido a Bárbara un poco más de movimiento y después de unos cuantos consejos que la vedette ha prometido cumplir, finalmente ha conseguido un total de 31 puntos.