Nerea Rodríguez afronta un cambio de estilo radical y sorprende con su evolución

Nerea Rodríguez defiende un Quickstep con su maestro de baile Genís Betrian

En la primera gala de 'Bailando con las estrellas', Nerea Rodríguez debutó bailando una salsa junto a su maestro de baile Genís Betrian. La cantante impresionó a los miembros del jurado pese a haber sufrido un pequeño contratiempo durante su actuación, el cual superó sin que apenas se notase.

Ahora, Nerea ha dejado el listón muy alto y tendrá que que estar a la altura e incluso mejorar el baile que le hizo conseguir 35 puntos en la votación del jurado. ¿Cómo le irá en esta ocasión a la cantante? ¿Conseguirá superar la actuación que la hizo brillar en el estreno del programa?

En esta segunda gala de 'Bailando con las estrellas', Nerea Rodríguez, junto a su maestro de baile, Genís Betrian, han defendido un quicksetp bajo la canción 'Born with a broken heart', de Damiano David. El cambio de estilo ha pillado de sorpresa a Nerea, que asegura ser el estilo de baile que más teme.

La valoración del jurado para Nerea Rodríguez en la gala 2

No era nada fácil este segundo reto de Nerea, pero lo cierto es que lo ha superado con creces. El jurado valora positivamente los consejos que le dieron la semana pasada y ven cierta evolución en la posición de sus manos. Eso sí, aún queda mucho por mejorar. Consigue un total de 36 puntos.