Manu Tenorio no convence al jurado, que valora duramente su actuación: "Quería que terminara''
Manu Tenorio defiende un chachachá junto a su maestra de baile María Monedero
Manu Tenorio decide dar un paso más en su carrera como artista y deja el micrófono para subirse al escenario de 'Bailando con las estrellas'. Para el cantante significa un gran reto participar en el concurso porque, según afirma, le cuesta memorizar las coreografías debido al TDAH, pero está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo y demostrar que puede con todo.
La primera actuación de Manu Tenorio
Aunque estaba un poco nervioso, el cantante ha pisado el plató de 'Bailando con las estrellas' con paso firme y ha defendido un chachachá junto a su maestra de baile María Monedero al ritmo de 'El merengue' de Manuel Turizo. El cantante ha acabado contento su actuación, pero poco después el jurado ha sido muy duro con él.
El jurado valora la actuación de Manu Tenorio
Nada más finalizar su actuación Manu Tenorio se ha enfrentado a las opiniones del jurado, que no han sido del todo buenas. Los miembros del jurado le han pedido que no cante a la vez que baila porque creen que eso le desconcentra y eso no le ha sentado nada bien al cantante.
Pese a que le han pedido que ''no pierda la esperanza'' y le han apoyado y agradecido su esfuerzo, Julia Gómez Cora ha sido muy contundente con él: ''Me puso muy nerviosa que estuvieras cantando y moviéndote todo el rato. Te vi nervioso queriendo que terminase y la verdad que yo también quería que terminara''.
Finalmente Manu Tenorio ha conseguido 18 puntos.