telecinco.es 20 SEP 2025 - 23:40h.

La sufrida semana de Sara Escudero en 'Bailando con las estrellas': sufre una lesión que le impide ensayar

Compartir







Dura semana para Sara Escudero en 'Bailando con las estrellas'. Tras el estreno de la semana pasada, los participantes continúan dándolo todo en los ensayos para dar lo mejor de sí mismos sobre el escenario. Pero tanto esfuerzo ha pasado factura a la humorista, que ha sufrido una lesión que le ha preocupado bastante. De hecho, ha temido no poder afrontar este segundo baile.

Sara Escudero sufre una tendinitis durante los ensayos

Durante los ensayos, vemos a Sara Escudero prepararse su salsa junto a Rubén Rodríguez, su maestro de baile. Pero una lesión ha enturbiado buena parte de su semana, pues el dolor ha impedido a la pareja de baile poder ensayar con normalidad. Ha sufrido una tendinitis en un dedo del pie izquierdo que le impedía poder apoyar el pie. Durante los ensayos se ha derrumbado por rabia e impotencia.

"Me da muchísima rabia porque no sé lo que voy a poder hacer", confiesa, entre lágrimas. "Las estoy pasando canutas, no puedo apoyar el pie", añade la humorista, visiblemente afectada. Aún así, esto no ha impedido que Sara Escudero pueda salir a la pista de baile junto a Rubén Rodríguez para deleitarnos a todos con su gran actuación. Porque sí, ¡ha sido una gran actuación!