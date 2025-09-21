Inma Casal y Pelayo Díaz cuentan sus objetivos como jurados en Bailando con las estrellas: "No todo es técnica"

'Bailando con las estrellas' se estrenó la semana pasada con novedades en su jurado: Inma Casal y Pelayo Díaz

"No todo es técnica, también importa la capacidad de transmitir", aseguran en exclusiva, ¡dale play!

La semana pasada 'Bailando con las estrellas' regresó al prime time de Telecinco con su nueva edición, y lo hizo con cambios en su jurado. A las valoraciones de Blanca Li, Gorka Márquez y Julia Gómez Cora se unieron dos fichajes que aportan frescura y una visión diferente: la periodista Inma Casal y el estilista Pelayo Díaz.

Este nuevo jurado promete dar mucho que hablar, no solo por la experiencia y el carisma de quienes se incorporan, sino también por la química que se construirá entre todos. Inma Casal, periodista con una trayectoria reconocida en la televisión pública, aporta su mirada crítica y elegante, mientras que Pelayo Díaz, referente de la moda y las redes sociales, promete romper moldes con su estilo fresco y atrevido.

En exclusiva para esta web, ambos nos adelantaron cómo entienden su papel en el concurso. Inma apuesta por la emoción y la capacidad de transmitir en pantalla, mientras que Pelayo, tras bromear con valorar los estilismos, confesó que para él lo más importante será la entrega, el esfuerzo y, sobre todo, que los concursantes se diviertan.

También nos dejaron una pista sobre lo imprevisible del programa: a veces, quien menos expectativas genera puede terminar brillando más que nadie. Una reflexión que invita a no subestimar a ningún participante. En cuanto a la exigencia, Casal reconoce que sus compañeros más técnicos serán los más minuciosos, mientras que ella y Pelayo buscarán valorar aquello que no se mide en pasos, sino en sentimientos. Él lo define como un "360", donde todo cuenta: técnica, emoción y espectáculo.

Con ilusión y complicidad, ambos coinciden en un objetivo común: que 'Bailando con las estrellas' se convierta en el gran show de entretenimiento de Telecinco esta temporada. Descubre la entrevista completa en el vídeo, dale play.

Blanca Li, Gorka y Julia Gómez Cora opinan sobre las incorporaciones de Inma Casal y Pelayo

Aunque aún no habían tenido ocasión de trabajar juntos, los veteranos del jurado de 'Bailando con las Estrellas' ya tienen sus primeras impresiones sobre sus nuevos compañeros. Dale Play.

Valeria Mazza y Jesús Vázquez prefieren presentar antes que bailar: "Lo hago fatal, pero me divierto"

Los presentadores de 'Bailando con las estrellas', Jesús Vázquez y Valeria Mazza, han charlado en una entrevista exclusiva para esta web y no solo desvelan cómo afrontan esta nueva aventura televisiva, sino también cómo viven desde dentro el fenómeno. Con la complicidad que caracteriza su trabajo en pantalla, ambos profesionales han compartido sus expectativas sobre esta nueva edición que promete superar el éxito de la primera temporada. Dale Play.