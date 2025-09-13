Valeria Mazza y Jesús Vázquez prefieren presentar antes que bailar: "Lo hago fatal, pero me divierno"

Con la complicidad que caracteriza su trabajo en pantalla, ambos profesionales han compartido sus expectativas sobre esta nueva edición que promete superar el éxito de la primera temporada

La cuenta atrás ha terminado. Esta noche a las 22:00, Telecinco estrena una de las grandes apuestas de la temporada: ‘Bailando con las estrellas’, el talent show en el que famosos se atreven a dejarlo todo en la pista de baile para demostrar su capacidad de superación. Y para conducir el formato, la cadena ha reunido a dos rostros de lujo: la ex top model argentina Valeria Mazza y Jesús Vázquez.

Ambos han charlado en una entrevista exclusiva para esta web y no solo desvelan cómo afrontan esta nueva aventura televisiva, sino también cómo viven desde dentro el fenómeno que ya ha generado expectación antes incluso de su estreno.

“El año pasado me animé y bailé en el último programa, pero lo hago fatal”, cuenta entre risas Valeria. “Me encantó hacerlo”, añade. Ella será testigo del esfuerzo de los concursantes, que ya llevan semanas entregándose a los ensayos. “Admiro cómo semana a semana los concursantes van ensayando y haciendo nuevos bailes”, apunta, dejando claro que la evolución de los participantes será uno de los grandes atractivos del show.

Jesús, por su parte, reconoce que no se le caen los anillos a la hora de admitir sus debilidades. Cuando se le plantea qué le intimida más, si bailar o quedarse en blanco en directo, lo tiene claro: “Lo de quedarme en blanco me ha pasado muchas veces y de ese paso sé salir, hablando de bailes”, asegura con mucho sentido del humor. ¡Dale play al vídeo para descubrir todos los detalles del estreno!

Los presentadores arriesgan: ¿Quién dará más show?

Los presentadores también comparten impresiones sobre los concursantes. El casting de esta segunda edición ha reunido a perfiles tan distintos como Bárbara Rey, Nona Sobo y Jorge González, y promete convertirse en una combinación explosiva de talento, espectáculo y entretenimiento. Uno de los nombres que más comentarios ha generado es el de Aless Gibaja. Jesús lo tiene claro: “Aless me ha dicho: yo cariño no sé cuánto bailaré, pero el show lo voy a dar”.

Valeria coincide en que la diversión está garantizada: “Me parece que va a haber mucho show”. Y lo cierto es que la química entre ambos presentadores augura que la gala inaugural no dejará indiferente a nadie.

El programa contará además con un jurado experto que valorará cada actuación, pero será el público el que termine decidiendo quién continúa en el concurso. Con todo listo para su lanzamiento, la pareja de presentadores se muestra ilusionada y consciente de la responsabilidad que supone ponerse al frente de un formato que ha triunfado en numerosos países. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas!

El Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz (FesTVal) vivió una de sus jornadas más animadas cuando la alfombra naranja se transformó en una auténtica pista de baile. Presentadores, concursantes y jurados de 'Bailando con las Estrellas', cambiaron el tradicional "desfile" por divertidos y personalísimos pasos de baile. ¡Dale play al vídeo para ver el momentazo!