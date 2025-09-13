Rocío Belén Paleari 13 SEP 2025 - 10:00h.

La periodista andaluza se sincera sobre su nuevo papel como jurado del programa de Telecinco y nos cuenta sus dudas sobre cómo va a evaluar a los concursantes

Inmaculada Casal se incorpora al jurado de 'Bailando con las estrellas' con una perspectiva única que promete dar mucho que hablar. La periodista andaluza, conocida por su trayectoria en televisión, afronta este nuevo reto con muchas ganas y expectativas que la convierten en la gran incógnita de esta temporada del programa.

La mirada televisiva en el baile

Casal tiene claro cuál va a ser su enfoque como jurado. "Como periodista televisiva, creo que lo que puedo aportar es como se comunica bailando en sí, el baile y los bailarines transmiten a la hora de actuar o no transmiten en cámara y si divierten al espectador o no", explica con honestidad. Su experiencia frente a las cámaras le permitirá evaluar no solo la técnica, sino también la conexión especial que algunos concursantes logran establecer con la audiencia.

Esta perspectiva resulta especialmente valiosa en un programa donde el espectáculo y la emoción son tan importantes como la perfección técnica. Casal promete ser esa voz que defienda al espectador, evaluando si los participantes consiguen realmente entretener y emocionar a quienes siguen el programa desde casa.

Entre la empatía y la exigencia

Cuando se le pregunta qué tipo de jurado va a ser, Inma se sincera de una manera sorprendente. "Siempre he tenido mucha empatía y ahora estoy yendo al psicólogo para que me quite la empatía. O sea que no sé si me va a dar por la empatía o por la antipatía", cuenta entre risas, mostrando la autenticidad que tanto gusta al público.

Esta declaración revela la lucha interna que vive la periodista, consciente de que su naturaleza empática podría chocar con la exigencia que requiere el papel de jurado. Es precisamente esta honestidad la que puede convertirla en el miembro más impredecible del tribunal, capaz de sorprender tanto a concursantes como a espectadores.

La gran incógnita del programa

Su diferencial respecto al resto del jurado es, paradójicamente, su inexperiencia en este tipo de formatos. "Hombre, yo nunca he sido jurado. Creo que la primera sorprendida voy a ser yo", admite con sinceridad. Esta confesión, lejos de ser una debilidad, se convierte en su mayor fortaleza. Casal llega sin prejuicios, sin fórmulas preestablecidas, dispuesta a dejarse llevar por lo que sienta en cada actuación.

La incorporación de Inmaculada Casal al jurado de 'Bailando con las estrellas' promete revolucionar las noches de los sábados en Telecinco. Su mezcla de experiencia televisiva, honestidad brutal y frescura natural la convierte en el elemento sorpresa que el programa necesitaba.

