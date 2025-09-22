Rafa Castaño pierda el sillón y se despide de Eugeny Alemany y del programa

¡Puedes ver todos los programas completos de 'Agárrate al sillón', en Mediaset Infinity!

Compartir







Rafa Castaño afrontaba este programa de 'Agárrate al sillón' con 50 victorias a sus espaldas y 170.500 euros de bote acumulado, el que se iba a enfrentar a seis contrincantes a los que Eugeny Alemany presentaba en el plató: Emilia, Sara, Héctor, Carlos, Blanca y Ainhoa.

Según iba pasando la tarde, los concursantes contestaban diferentes preguntas y era Héctor, profesor de inglés de Logroño, el que llegaba al gran duelo contra Rafa Castaño.

Héctor llegaba dispuesto a no ponérselo fácil a Rafa Castaño en este gran duelo, el que en la última pregunta conseguía acertar y conseguir más puntos que Rafa Castaño, el que tenía una última oportunidad de continuar manteniendo su puesto en el sillón, pero ya no solo dependía de él.

6.900 euros eran los que acumulaba Héctor, los que Eugeny Alemany le explicaba "que ya eran suyos", pero que optaba al sillón. "Nuestro campeón tiene un último as en la manga, la negociación, ahora tienes el poder y puedes ofrecerle dinero", explicaba el presentador.

Rafa Castaño tomaba una decisión sobre esta cifra que se restaba de sus 170.500 euros: "Últimamente me veo bastante irregular y te voy a ofrecer 5.000 euros y ya tú haz lo que consideres".

La negociación de Rafa Castaño con Héctor

"Con esto tendrías 11.900 euros y te los llevarías ya", entonaba el presentador, que le preguntaba directamente si quería el dinero en la mano o el sillón, algo que Héctor tenía bastante claro: "Por esa cantidad voy a probar el sillón".

"Señoras y señores, tenemos nuevo campeón en el programa, parecía imposible, muchos lo intentaron, pero finalmente así es", decía Eugeny Alemany, que se despedía de Rafa Castaño después de tantos programas junto a él: "Te llevas 170.500 euros, el aplauso de este público, eres un gran tipo y un gran concursante, ha sido un placer conocerte. Eres muy sensible, con muchas inquietudes culturales y me gusta mucho eso".

Rafa Castaño recordaba su paso por el programa: "Ha sido duro de concursar, ha habido bastantes momentos que se me ha aparecido la virgen, es muy complicado. Era una etapa que creía que iba a acabar tarde o temprano".