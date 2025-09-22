Camila y Claudia explotan contra Marc Kitus al descubrir su conversación subida de tono con Marta: “Has estado riéndote de nosotras”
Claudia abandona el plató dispuesta a abandonar la conquista de Marc y Marta no puede contener la risa
Ya puedes ver todos los programas completos de 'El loco amor' AQUÍ
“Encima te hace gracia, ¿Me puedo ir?”, ha exclamado Claudia muy afectada antes de abandonar el plató de ‘El Loco amor’ llorando. La conversación subida de tono de Marc Kitus con Marta ha enfadado muchísimo a sus conquistadoras y ha hecho tambalear su paso por ‘El loco amor’, el programa de Mediaset Infinity que puedes ver completo de lunes a viernes a las 14:00 h.
Claudia y Camila estaban aguantando cómo podían mientras que Sebastián Gallego reproducía la conversación íntima y caliente que Marc y Marta habían mantenido en privado saltándose las normas de ‘El loco amor’, pero la cosa ha ido muy lejos y Claudia ha decidido abandonar.
Marc no ha dudado en salir detrás de ella y pedirle perdón. El inconquistable ha reconocido que se había excedido y que les estaba pidiendo a ellas un respeto, que él no estaba teniendo “se me ha ido un poco. Te pido perdón. Si fuera al revés, no me gustaría”. Camila también ha querido unirse a la conversación y le ha dejado claro que tiene que cambiar su actitud porque en este momento daba la sensación de que se estaba riendo de ellas.
Oriana Marzoli reprocha a Marta su actitud : “¿Cómo se no te cae la cara de vergüenza?”
Le han reprochado que su intención fuera conocer solo a Marta y le ha pedido que se marchara ya con ella. Camila le ha dicho que su perdón no le valía y Claudia le ha confesado que se sentía vacilada porque ellos también habían tenido una cita muy buena.
Oriana les ha pedido que regresaran al plató y les ha contado que Marta se estaba riendo de la situación. A las conquistadoras les ha dado igual porque a ellas Marta no les importa para nada, pero la joven ha aprovechado para pedir perdón también por haberse saltado las normas.
No te pierdas ningún detalle de la conversación y de la reacción de las conquistadoras, en el programa 6 completo de 'El loco amor' que te espera en Mediaset Infinity.