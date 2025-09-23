Lara Guerra 23 SEP 2025 - 03:41h.

Antonio Montero, periodista y colaborador de 'El precio de...' pide perdón públicamente a María José Galera en 'El precio de...' tras reconocer que fue él quien filtro que era prostituta.

En primer lugar, Antonio Montero explica que "esta información llega a Interviú porque yo tenía entonces 20 fotógrafos y dos de ellos sevillanos. Al ver el impacto de María José en su Gran Hermano en la sociedad..." Tras esto, la que fuera concursante del reality interrumpe al colaboradora: "Yo solo me presenté a un concurso, no me presenté para que me clavaran un puñal".

Por otro lado, el periodista asegura que "estos fotógrafos tenían la información de que en un pueblo había una casa donde ocurre y hablan con esa madame y les habla de ti; incluso les da más información de tu relación con otras personas de allí. Esto no es nada que me divierta a mí y no fueron 15 millones como se dice, fue bastante menos y no sabíamos realmente la importancia que pudiera tener esto".

María José Galera, sobre Interviú: "Esta revista sí chantajea y me parece un trabajo sucio"

Antonio reconoce que fue él quién dio esta información a la revista: "Fui yo quién se lo contó a Interviú y yo no te conocía, y luego te reconcilias tú misma con la revista"; a lo que María José responde que "esta revista sí chantajea y me parece un trabajo sucio. Lloro porque me acuerdo de mis padres e imagínate el daño".

Por último, Montero pide perdón a la que fuera concursante de 'Gran Hermano': "Yo te veo llorar y yo lo siento, y te doy mi palabra que si yo llego a saber lo que esto provocaría luego en ti, desde luego yo lo hubiera evitado si hubiera estado en mi mano. Pero, estas personas tenían esa información y yo no soy nadie para cortar las alas a quien esté trabajando. A mi esto no me agrada, y si tengo algo que de mi profesión tengamos malas sensaciones es que mi agencia o yo hayamos publicado cosas que hayan provocado este tipo de dolor en la gente; te lo prometo". Tras esto, ambos se fundían en un emotivo abrazo en el que Antonio le pedía que no llore más".

