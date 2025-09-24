Una artista trae al que fue su mánager para que le de explicaciones sobre por qué no le devuelve sus 1.500 euros, dando lugar a este momentazo

Tenso reencuentro en ‘El diario de Jorge’: acusa a su amiga de “falsa e hipócrita” y de un misterioso robo de dinero

Compartir







Mel hizo una cosa que cualquier persona con aspiraciones a ser artista hubiese hecho: depositar su confianza, sus sueños y su dinero en una persona que promete hacerle triunfar en la música. Sin embargo, lo único que ha hecho Elkin, su mánager, es perder su dinero pues le debe 1.500 euros.

Primero invirtió 400 euros en grabar un videoclip que "nunca salió nada" pues le "ponía excusas" como "ya te lo mandaré". Continúo confiando en él y, mientras estaba en un evento en Colombia con otros artistas, éstos le informaron de que su mánager le debía 100 euros. Por si fuera poco, la guinda del pastel se dio cuando, al ir a grabar un EP de seis temas con colaboraciones de artistas latinos, le pide que le pague por adelantado 1.000 euros para dárselos al productor. Como ella no tenía ese dinero, se lo pidió a sus padres, quienes no dudaron en apostar por ella. Sin embargo, ese disco nunca se grabó.

Ahora, la invitada le trae a 'El diario de Jorge' para que le aclare las cosas dado que dejó de cogerle las llamadas. Elkin ha estado escuchando cómo le llamaba "estafador" delante de toda España: ¿Cuál será su reacción al respecto? ¡Dale pla y!

"¿Va a recuperar sus 1.500 euros?"

Su mánager entra en el plató con una sonrisa de oreja a oreja que pronto borra la invitada de su rostro: "Al programa si eres capaz de venir pero responder una llamada telefónica no tienes el valor". "Lo escuché todo, entiendo tu enojo pero hay un error de parte mía muy grave que no te respondía pero estaba esperando el momento para hacerlo porque esto requiere un tiempo", le afirma Elkin.

"El momento es cuando era el momento de darme explicaciones, no cuando te llaman de un programa", acusa Mel. Sin embargo, su mánager no tiene la misma perspectiva del suceso que su artista pues él considera que no le estafó, si no que solo dejó de contestarle. Elkin trata de darle explicaciones a cada uno de los hechos de los que le acusa porque no es, según dice, como ella asegura: "No me los pagó a mí. Se lo dio a alguien que yo no conozco".

Al igual que la invitada, espera que le den un momento para explicarse sin interrupciones pues, según afirma, el video era para una de sus plataformas a través de la cual alcanzaría visibilidad. "¿Va a recuperar sus 1.500 euros?", pregunta sin rodeos Jorge Javier, ante la cual no hay respuesta.

El presentador les ofrece seguir hablando sobre el tema en una salita a parte para ver si llegan a una conclusión al final del programa, pero éste se niega. "Deben escuchar la otra parte de la historia. Yo quiero aclarar aquí en público", dice mientras se niega a abandonar el plató. "Las explicaciones me las tienes que dar a mí", le responde la invitada. Antes de dar por concluida su historia, la arista aprovecha para cantarle en directo un verso que ha escrito sobre él. ¡No te pierdas este momentazo dándole play!