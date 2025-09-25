telecinco.es 25 SEP 2025 - 14:00h.

Yuli, la novia de Lucas, postulante a conquistador de Alexandra, estalla con Oriana Marzoli: “Sé que necesito terapia, pero no cuentes mis intimidades”

Ya puedes ver todos los programas completo de 'El loco amor' AQUÍ

Compartir







Oriana Marzoli intentaba que su amiga Yuli se diera cuenta de que el amor de Lucas, el postulante a conquistador de Alexandra, la soltera inconquistable de ‘El loco amor’, el programa de parejas que puedes ver de lunes a viernes en Mediaset Infinity a las 14:00 horas, no era una cosa normal y parece que no es la única que lo ve así. Alejandro Bernardos, gran amigo de Lucas, ha entrado en plató para advertir a su amigo.

Tras saludar muy cariñoso a Oriana Marzoli y a su amigo Lucas, Alejandro Bernardos ha sido muy claro respecto al loco amor que estaba viviendo junto a Yuli “Como me alegro de vuestro amorío, pero tengo mis miedos…”. Consciente de que su amigo atraviesa un momento complicadísimo de su vida, se ha alegrado de verle ilusionado, pero también ha querido advertirle y le ha desvelado los detalles de una conversación privada que había mantenido con Yuli.

Yuli ha intentado justificar la información que Alejandro estaba dando, ha reconocido que hasta hace unos días no estaba segura de su amor por Lucas y que acababa de dejar una relación de muchos años e incluso, se ha molestado con Oriana.

Yuli, molesta con Oriana: “Sé que necesito terapia, pero no cuentes mis intimidades”

Oriana ha intentado que su amiga viera la historia desde otro punto de vista y entre ellas ha surgido una conversación más íntima de lo que Yuli esperaba. Por su parte, Alejandro también se ha asustado mucho al saber cuáles eran los planes de futuro que Lucas tenía con Yuli. En el vídeo que aparece sobre estas líneas se puede ver cómo ha reaccionado, soltando incluso un "Espero que no te arrepientas" a su amigo Lucas.