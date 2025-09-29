telecinco.es 29 SEP 2025 - 14:00h.

Claudia acusa a Marta de subir contenido ofensivo para ella en redes sociales: “Hablan mal de mí y de mi compañera Camila”

Ya puedes ver todos los programas completo de 'El loco amor' AQUÍ

Compartir







En un nuevo intento de que Claudia, la conquistadora de Marc Kitus, participara más en los debates de ‘El loco amor’, el programa de Mediaset Infinity que puedes ver completo de lunes a viernes a las 14:00 horas, Sebastián Gallego le ha propuesto una prueba de amor por el inconquistable, que nadie imaginaba que fuera a terminar con las tres conquistadoras… ¡Enfrentadas!

El presentador de ‘El loco amor’ en modo divertido, ha pedido a Claudia que gritara una frase a Marc Kitus su soltero inconquistable sin imaginar que, a los pocos minutos, el bando de conquistadoras de Marc iba a estallar por los aires. Un comentario de Oriana sobre el supuesto poder adquisitivo que Fátima mostraba en redes sociales, ha desatado un debate respecto al deseo de algunas mujeres de que su pareja tenga mejor posición social que ellas “es la diferencia de nini a hombre”.

Claudia, al contrario que sus rivales, no se había pronunciado y cuando el presentador le ha dado pie, Fátima le ha pedido que hablara, pero lo ha hecho de una forma que no le ha gustado y ella ha comenzado a hablar de sus deseos de salir en pantalla “como te quieres comer tanto la cámara no dejas hablar a los demás”. Fátima por supuesto, no se ha callado y Marta ha aprovechado la ocasión para sacar a relucir los ataques que asegura que Claudia lanza en redes sociales.

Claudia ha acusado a Marta de crearse perfiles falsos para atacarla y de subir publicaciones que hablan mal de ella. Una información que Marta ha intentado desmentir y que el presentador ha querido corroborar viendo los pantallazos de las publicaciones. Marc Kitus no sabía ni dónde meterse ante la intensidad de la discusión. Descubre todos los detalles de lo sucedido en programa 11 de ‘El loco amor’, en el vídeo.

Oriana Marzoli estalla contra una conquistadora de Marc Kitus: “El único drama es que quieras copiarme al 100%”

Durante su intervención en la polémica surgida por los comentarios de Claudia en redes sociales, Fátima ha comenzado a hablar en colombiano y al mismo tiempo que dejaba boquiabierto a Sebastián Gallego "me da la vida", molestaba sobremanera a Oriana Marzoli, quién ha interrumpido la discusión para zanjar el asunto.

Marc Kitus estalla ante un desafortunado comentario de Claudia al ver su cita con Marta

Parece que el lunes no ha sido el mejor día de Claudia en el plató de 'El loco amor'. No solo ha vivido un tenso enfrentamiento con sus rivales sino que además, ha visto como uno de sus comentarios molestaba a su inconquistable y no dudado en reprochárselo en directo.