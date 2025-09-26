telecinco.es 26 SEP 2025 - 14:31h.

Oriana Marzoli habla de su pasado sentimental, pero se resiste a nombrar a Luis Mateucci: “No quiero entrar en terreno pantanoso”

Tras ver a los conquistadores y a Lucas comerse cosas que no deseaban por amor, Sebastián Gallego ha querido saber qué cosas había comido Oriana Marzoli que no le habían gustado nada y ella ha tenido claro que había algunas: “Qué asco, la verdad es que sí”, sin esperar que la conversación fuera con otras intenciones.

En el plató de ‘El loco amor’, el dating show que conducen Sebastián Gallego y Oriana Marzoli en Mediaset Infinity, y que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas, todo puede suceder y en esta ocasión, ha sido la propia Oriana las que nos ha hablado de su pasado amoroso.

Al escuchar que Sebastián Gallego le preguntaba a Oriana Marzoli por lo más asqueroso que se había comido y que ella le respondiera con un “Qué asco”, su amiga Yuli, ha soltado un “A Luiso”, pero ella ha exclamado un “nooo”. La colaboradora de ‘El loco amor’ ha querido dejar claro que ella no es chica de una noche: “Yo no me voy así con cualquiera”.

El presentador le ha dicho que también podía ser con un novio y ella ha sido muy clara: “Me arrepiento de varios, bueno, de dos”. Oriana no sabía si era el momento adecuado, pero ha continuado su explicación con un “ahora mismo, todos sabemos que me arrepiento de haber estado con Tony, pero porque se ha convertido en una persona que yo, honestamente, desconozco”. En el vídeo principal de esta noticia aclara el motivo que deja a todos sorprendidos.

Sebastián Gallego ha esperado a que Oriana Marzoli terminara de hablar de su ex Tony Espina para lanzarle una nueva pregunta “¿Qué has comido que te haya sentado mal?” y ella ha comenzado a mosquearse “señor director, usted quiere llegar a Mateucci, a usted Tony le da completamente igual… Yuli se ríe porque también es ex de Luis Mateucci”. A Oriana le ha entrado la risa, a Sebastián Gallego la curiosidad porque no sabía qué había pasado con ese joven, pero... ¿Ha entrado Oriana en “terreno pantanoso”?

