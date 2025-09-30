telecinco.es 30 SEP 2025 - 14:00h.

Las conquistadoras de Marc se atreven a proponerle a la madre de Marc el menú que quieren en Navidad

La petición de Marc Kitus a sus conquistadoras sobre su actitud hacía Claudia parece no haber tenido mucho efecto y con su bando otra vez a la gresca, Sebastián Gallego ha querido cortar por lo sano y ha llamado en directo a Àngels, la madre del soltero inconquistable, y la mujer que mejor las podía asesorar en la conquista de su hijo.

Marc Kitus, el soltero inconquistable de ‘El loco amor’, el programa de citas de Mediaset Infinity que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas, ha alucinado cuando el presentador, Sebastián Gallego, le ha contado que su madre estaba al otro lado del teléfono.

Encantadora y muy divertida, Ángels, la madre de Marc, nos ha contado cómo le había pedido a su hijo que fuera educado y respetuoso con todas las chicas “pórtate bien, se educado, un caballero”. Ángels estaba nerviosa porque era la primera vez que hablaba en un programa de televisión, pero en nada se ha ganado a todos los presentes en plató y no ha dudado en ser muy clara. Nos ha dicho una por una qué le parecen las conquistadoras de su hijo.

Sebastián Gallego reta a la madre de Marc: “¿Te vienes al plató a hacer un arroz con las conquistadoras?”

Uno de los momentos más tensos que una suegra y una nuera pueden protagonizar, puede tener lugar en la cena de Nochebuena y el presentador ha querido saber qué cenaban en casa del inconquistable y qué les gustaría a sus conquistadoras. Un divertido debate, que no te puedes perder en vídeo, que ha comenzado con Marta exclamando un “yo no soy de marisco, no me gusta” y que ha terminado con Sebastián Gallego relamiéndose al pensar en los canelos de carrillera de la madre de Marc y pidiéndole que viniera al plató a cocinar junto a las conquistadoras de su hijo.